Llega a Cádiz Sunset Reels, la mayor experiencia de terrazas de este verano

Disfrutar de los atardeceres de la costa gaditana puede convertirse en algo inolvidable. Los datos del INE muestran que aproximadamente el 69% de los españoles pasan la mayor parte del año en grandes zonas urbanas, lo que hace que, tras un año complicado, muchos de estos se hayan planteado visitar Cádiz para disfrutar de sus vacaciones. Royal Bliss ha querido sumarse para ofrecer una experiencia única a todos ellos con un ciclo de eventos para disfrutar de las puestas de sol de la costa de Cádiz y así de apoyar al sector en un momento clave como el verano y crear una experiencia diferencial para sus clientes.

Se trata de Sunset Reels, una propuesta que aúna el propio paisaje de la costa gaditana, la música y una oferta de bebidas creada para la ocasión. Un ciclo de eventos en los espacios más exclusivos de Málaga y Cádiz que va a convertir las puestas de sol veraniegas en momentos inolvidables. Y en todos ellos, la música jugará un papel fundamental como amplificador de sensaciones, ya que ayuda a vivir experiencias únicas que quedarán ancladas en nuestros recuerdos. Por ello, el atardecer estará acompañado con la mejor sesión de música DJ durante 2 horas, una apuesta perfecta para vivir la puesta de sol más especial del verano.

Para poder disfrutar del mejor atardecer en un sitio de ensueño, los Brand Ambassadors de la gama de Mixers Royal Bliss elaborarán los combinados que mejor maridan con la puesta de sol para que la experiencia sea completa. Y es que, además de poder disfrutar de tus bebidas y combinados favoritos, Royal Bliss ha creado tres combinados únicos. Es la ocasión perfecta para acompañar el momento con unos cócteles con los tonos rosas y amarillos del cielo gaditano del final de la tarde verano: Light you up, con Royal Bliss Yuzu Zero y esencia de mandarina; Vibrant Yuzu sunset, Royal Bliss Yuzu acompañado de un majado de frutos rojos y amareto; y Bohemian Berry Night, Royal Bliss Berry con romero y twist de naranja, son las tres propuestas que invitan a disfrutar de una experiencia singular.

Sunset Reels tiene el objetivo de apoyar al sector en un momento clave como el verano y crear una experiencia diferencial para el consumidor asociada a la puesta del sol mirando al mar. Además, el hecho de que sea un verano de recuperación de la normalidad en términos de turismo y consumo, puesto que se han alcanzado los niveles de 2019, año de referencia previos a la pandemia, contribuye a que las terrazas vuelvan a vivir durante los atardeceres sus mejores momentos y a convertirse en un lugar de reunión, conversación y disfrute.