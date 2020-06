El Puerto presenta el espacio de ocio seguro más grande de Andalucía

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, ha presentado “SOKO Puerto Santa María”, el espacio de ocio seguro más grande de Andalucía.

Se trata de una novedosa propuesta de ocio y música adaptada a la nueva normalidad, para los meses de julio y agosto de El Puerto, con las mayores medidas de seguridad y protección; cumpliendo estrictamente con los aforos permitidos, el distanciamiento social, así como una zona de aparcamiento en la entrada a la ciudad que contará con servicio de desinfección mediante ozono para los usuarios del parking, geles desinfectantes y mascarillas.

Todas estas medidas culminan un objetivo común, que es proteger a todos los que quieran disfrutar de El Puerto de Santa María, una ciudad segura este verano.

Una programación de altura

Precisamente de su ecléctica programación han hablado a continuación el resto de participantes. Un cartel de órdago que promete ser la sensación del período estival en la Bahía de Cádiz. Esta programación se extenderá durante los meses de julio y agosto, y lo hará sobre tres ejes fundamentales, diferenciando los días de cada fin de semana según estilos y tendencias. Así, los viernes y con la denominación de Noches Puro Latino la cita será con los ritmos latinos, las estrellas del reggaetón y los astros del trap.

Los sábados, bajo la cabecera de SOKO Live, podremos disfrutar de los mejores conciertos en directo con los nombres más rutilantes de la escena actual. La mayoría de ellos, además, en actuaciones en exclusividad para toda la provincia de Cádiz durante todo el verano. Y, last but not least, los domingos tendremos nuestra cita con la electrónica más vanguardista y contemporánea: SOKOTRONIC "Sundays by DreamBeach", contando para ello con invitados nacionales e internacionales y de la mano de un prescriptor de altura, el afamado festival de Villaricos.