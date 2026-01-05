Jerez entra en la élite de la inversión social en España

Jerez ha sido reconocido como uno de los 27 municipios de España que ha alcanzado la excelencia por su inversión en Servicios Sociales. Así lo ha valorado la delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, quien ha calificado el logro de "muy positivo" según el informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes Sociales.

Para Quintero, "tiene que ser un orgullo que Jerez se encuentre en esta lista en la que solo aparecen 27 municipios de los 404 analizados por la Asociación". El informe acredita criterios objetivos como una suficiencia económica con un gasto superior a 200 euros por habitante y año, la no reducción del presupuesto respecto al año anterior, un esfuerzo inversor de al menos el 10% del presupuesto total no financiero y la transparencia financiera.

El valor del capital humano

La delegada ha subrayado que estos datos presupuestarios "son importantes", pero ha añadido que desde el Gobierno municipal se sienten "muy orgullosos por el capital humano de las personas que trabajan en el área de Servicios Sociales". Ha destacado que "son un grupo de trabajadores con un gran compromiso humano y una gran profesionalidad que incluso ha sido reconocida con premios a nivel nacional".

Incremento presupuestario

En este sentido, la delegada ha precisado que en el Presupuesto municipal, aprobado el pasado mes de agosto, se ha incrementado la partida para atención social en un 71 por ciento. Este presupuesto también ha aumentado las partidas de servicios públicos un 47,45 por ciento, ya que, según sus palabras, "mejorar la atención social y los servicios públicos es mejorar la calidad de vida de los jerezanos".

Radiografía de la inversión social en España

El informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes Sociales, que analiza por undécimo año consecutivo los presupuestos de 404 municipios españoles de más de 20.000 habitantes, revela que solo 27 ayuntamientos alcanzan la excelencia. Esto representa apenas el 6,6 por ciento del total, mientras que 45 consistorios son calificados como pobres al invertir menos de 63,89 euros por habitante.

De los municipios que han obtenido la máxima calificación, solo dos son capitales de provincia: Barcelona y Bilbao. En contraste, Badajoz y Toledo son consideradas oficialmente pobres en Servicios Sociales. Según el estudio, los ayuntamientos de Isla Cristina, Alcalá la Real y San Roque son los que más invierten, mientras que Galapagar, Aranjuez y Torrelodones se encuentran a la cola.

Andalucía, con 18 ayuntamientos en el ranking, vuelve a ser la comunidad autónoma que más municipios aporta a la lista de excelencia. Este liderazgo se debe en gran medida al impacto económico del Servicio de Ayuda a Domicilio, que se presta en cooperación con las diputaciones y los ayuntamientos, suponiendo una inyección económica clave en sus presupuestos de Servicios Sociales y Promoción Social.