Inminente cierre patronal del sector naval en la Bahía de Cádiz

La patronal del Sector Naval ha tomado la decisión de no pagar los días no trabajados, ya que aseguran no se lo van a poder cobrar a Navantia y anuncian que, si el resultado de la votación que se produzca mañana en las Factorías de Puerto Real y San Fernando mantiene el paro, se respetará el plazo de 24 horas que marca la ley pero se procederá al cierre para evitar una catástrofe que ya se encuentra, dicen, muy avanzada.

Cabe mencionar que en la mañana de este jueves se ha celebrado una votación en Navantia Cádiz promovida por el Comité de Empresa en la que ha ganado de manera unánime el voto a favor de seguir trabajando lo que manifiesta claramente el sentir de los verdaderos trabajadores del sector en la Bahía.