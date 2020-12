¿Sabes cuál es la razón por la que Europa tiene la bandera de las estrellas?

Un cielo estrellado, ése es el contenido de la bandera europea​. Formada por las doce estrellas doradas dispuestas en el círculo sobre fondo azul que todos conocen,​ fue diseñada en 1955 por Arsène Heitz, un pintor de Estrasburgo, y aprobada el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, de ese mismo año por el Consejo de Europa, que animó a otras instituciones europeas a adoptar esa misma bandera. El Parlamento Europeo la aceptó en 1983. Finalmente, en 1985, la insignia fue adoptada por los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea como emblema oficial de las Comunidades Europeas. Todas las instituciones europeas la utilizan desde 1986.

Es, por tanto, el símbolo de unión de los estados europeos, y no pocas veces ha sido relacionado con la devoción mariana de su creador. El azul de la Purísima y la aureola de estrellas que corona a la Virgen resultan tan evidentes que no es difícil pensar en ello. Sólo contaba la actual Unión con seis países miembros. ¿Por qué doce estrellas? Heitz argumentó que ese número simbolizaba la plenitud desde la Antigüedad. Pero se sostiene que no era la única razón. El autor de la bandera era católico practicante, llevaba al cuello la medalla de la Virgen Milagrosa a la que veneraba. La inspiración en la corona de la Virgen, "durante siglos la Reina de Europa" es estipulada como sólida posibilidad.

Tanto la Unión Europea como el Consejo de Europa la reconocen y, especialmente la Unión hace gran uso de ella, incluyéndose en las instituciones, actos y documentos oficiales.​ Así, a pesar de ser el Consejo de Europa la primera institución en adoptar la bandera, desde mayo de 1999 dejó de utilizarla al haberse convertido en un símbolo europeo común, para pasar a emplear otro emblema personalizado. Aunque tras aprobación del Tratado de Lisboa los símbolos de la Unión Europea no son jurídicamente vinculantes para los países miembros, dieciséis países pertenecientes a la UE han declarado su lealtad a estos símbolos en una declaración anexa al documento