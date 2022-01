Diez empleos por los que apostar, sin estudios superiores, durante la próxima década

España ostenta una posisición preocupante en lo que a jóvenes infracualificados se refiere. Seis de cada diez no accede a la Educación Superior y, de hecho, no bajan del 30% los que ni siquiera cuentan con el Bachillerato. ¿Cómo posicionar en el mercado laboral a todos estos chicos y chicas que no podrán conseguir los canales que posibiliten aquellos ingresos a los que puede dar acceso la obtención de un título universitario? Y, por otra parte, ¿cómo olvidar que son tantos los que, aún disponiendo de grados y másteres, no encuentran el puesto de trabajo adecuado a su formación?

Sin embargo, existe una tendencia en el mercado que presenta determinados yacimientos laborales que no exigen personal con cualificación universitaria. No son pocos los países en los que se busca esa mano de obra cuya naturaleza pretendemos descubrir. Así, en el horizonte de los próximos diez años como apuntan instancias como la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU, éstos son algunos de los interesantes nichos de empleo en los que poner el foco cuando de jóvenes sin los potenciales formativos del catálogo de las universidades se trata. Detallamos diez posibilidades:

Técnicos de servicio de aerogeneradores

Instaladores de placas fotovoltaicas

Asistentes de terapia ocupacional

Asistentes de fisioterapeuta

Auxiliares de salud en el hogar y cuidado personal

Masajistas

Programadores

Auxiliares de fisioterapia

Inspectores y especialistas en prevención de incendios forestales

Profesores de emprendimiento e inversión





Michael Wolf es el jefe de la División de Estadísticas Laborales de la Oficina. Para él, "es difícil encontrar una explicación compartida de por qué estos empleos son tan populares" pero ahí están. "Hay razones específicas por las que cada uno tiene demanda y la seguirá teniendo durante los próximos diez años", ha declarado a CNBC. La tendencia está marcada respecto a esas diez ocupaciones laborales que se ven impulsadas por una mayor demanda de energía sostenible, una población que envejece y un crecimiento del interés en el cuidado personal tras la pandemia de Covid-19.

También te puede interesar:

Aragonès ve "difícil" apoyar la reforma laboral tras su cena con Yolanda Díaz

El SAE retoma esta semana la cita previa para la atención presencial en las oficinas de empleo

Agricultores, ganaderos y cazadores "llenarán las calles de Madrid" el 20 de marzo