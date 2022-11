El Ayuntamiento de Jerez propone el centro como ZGAT

6.000 empleados del sector del comercio en Jerez de la Frontera estaban pendientes de ello, o sea de la apertura obligatoria durante 41 festivos al año, y ya se conoce qué lugar de la ciudad propone el Ayuntamiento para su declaración como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT): es el centro histórico el que tendría esta consideración que, al menos para una zona, reclamaba la Junta de Andalucía al atribuirse a la ciudad los 600.000 pernoctaciones que establecen el límite para ello.

La alcaldesa Mamen Sánchez lo ha anunciado esta mañana, justo en el día en que finaliza el plazo de alegaciones a la propuesta de la Junta, y considerándolo lo menos malo. "¿Por qué? Porque el pequeño comercio puede abrir cuando quiera, el domingo y el festivo que quiera, son libres para abrir cuando quiera", ha señalado en una comparecencia junto a la delegada de Economía y Hacienda Laura Álvarez y el representante de CCOO Manuel Pinteño.

Tres superficies comerciales mayores en tamaño y plantilla que el comercio tradicional se verían más afectadas que estos últimos, mal menor según Sánchez que sólo señalaría a Carrefour Market y las tiendas de confección Sfera y Cortefiel. La propuesta municipal, que se tramitará mediante alegación al expediente iniciado por la Junta, plantea que esta libertad de horarios se limite únicamente al casco histórico, por lo que no se aplicaría sobre las grandes superficies comerciales del extrarradio.

Lo cierto es que lo ha anunciado la regidora casi a regañadientes y con quejas evidentes contra la Junta de Andalucía a la que imputa una “trampa” como lo ha calificado Sánchez para que, por la media desde el año 2017, salieran los 600.000 pernoctaciones que obligarían a ello pese a no ver grandes ventajas en la declaración. "No meten ni un empleado más por abrir 41 festivos, eso no crea empleo, eso no concilia la vida laboral y familiar" han asegurado tanto la alcaldesa como el representante sindical.

La alcaldesa ha anunciado, por otra parte, que esta decisión llega por vía de consultas a los interesados, los propios comerciantes, y que se arbitran ya ayudas municipales al pequeño comercio, la hostelería, los taxistas o la cultura para 2023.

