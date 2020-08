El COAC 2021, pendiente de la copla de la pandemia

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2021 sigue en el aire y cabe que la nueva normalidad no tenga sitio para su celebración tal y como lo conocemos. A la espera de un encuentro con el personal técnico del Gran Teatro Falla que habría de tener lugar esta semana, la Asociación de coristas Gaditanos (Ascoga) tiene decidido su no participación tras la asamblea extraordinaria del pasado 14 de agosto y en la Asociación de Autores del Carnaval siguen reticentes ante las limitaciones de la situación sanitaria que provoca el Covid-19. Con todo, se continúa estudiando la viabilidad de su celebración en el marco del Patronato del Carnaval de Cádiz.

"Aunque el carnaval es una fiesta protegida para los dioses, la verdad es que hay que ser consecuentes con la situación que estamos viviendo" señala Miguel Villanueva, presidente de los autores, que insiste en la letra "tres cosas hay en la vida:salud, dinero y amor" para concluir que "la salud es lo que más nos preocupa a todos". "Las disposiciones que las autoridades sanitarias están dando respecto a evitar los brotes que están habiendo ya en Andalucía y en el resto de España nos tienen aconsejan seriamente en un determinado sentido", añade. En cualquier caso, se siempre se ha mostrado partidario de esperar más para tomar una decisión.

En cualquier caso, el próximo martes 1 de septiembre tendrá lugar la Junta Ejecutiva del Patronato del COAC en la que se deberá tomar la decisión de si se desarrolla o no la próxima edición del Concurso 2021. Ya dijo la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz que siguen estudiando "todas las vías posibles, priorizando siempre la salud de las personas integrantes de las agrupaciones y del personal del Gran Teatro Falla". Villanueva pone los pies en el suelo: "Los grupos tienen que empezar a ensayar ya, si no hay autores que escriban letras no hay coplas y sin coplas no hay Carnaval". "La decisión menos mala sería aplazar el debate para final de año y el COAC para la segunda semana de abril", afirma.