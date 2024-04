La Ciudad de la Justicia estará ubicada en la avenida Puertas del Sur

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, han presentado a representantes de operadores jurídicos de la ciudad, Colegio de Abogados, Procuradores y Jueces, así como a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los terrenos que ocupará la Ciudad de la Justicia de Jerez, que se ubicará en una parcela de la zona sur, que linda con la avenida Puertas del Sur, en el tramo comprendido entre las rotondas de la Fundación Laboral de la Construcción y la de acceso al Polígono Industrial El Portal.

Se trata de un terreno de grandes dimensiones, con una superficie de 28.720 metros cuadrados, “y la hemos elegido porque creemos que reúne todas las condiciones necesarias para acoger este tipo de equipamiento: está completamente urbanizada, con todos los servicios ya instalados y ya lista para edificar”.

Entre otras consideraciones que se han tenido en cuenta para la elección de este suelo ha sido su localización, en zona amplia y accesible, tanto para los profesionales como para los ciudadanos, bien comunicada y donde se ubican otros equipamientos que ofrecen servicios y actividades de distinto tipo. “Así que hoy es otro día clave para la Ciudad de la Justicia de Jerez porque ya tenemos el terreno, la base donde se asentará el futuro edificio”.

La alcaldesa ha calificado de histórico este día, “en el que hemos dado un paso definitivo dentro de este trabajo conjunto que estamos desarrollando entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía, porque ya tenemos definidos los suelos y se pueden poner a disposición de la Junta de Andalucía”, ha señalado.

Así pues, y tal y como ha subrayado, “hemos avanzado ya un buen trecho, cumpliendo objetivos, yendo paso a paso, y sin descanso, porque el recorrido no será corto. Pero sí firme y seguro: desde el diálogo y el consenso con la Junta y con los operadores jurídicos, a quienes agradecemos todas las reuniones que estamos compartiendo, porque, a fin de cuentas, lo que queremos es que la Ciudad de la Justicia responda a las necesidades de todo el colectivo de profesionales”.

Por su parte, el consejero de Justicia ha explicado que "el primer reto y el más difícil es elegir con consenso y con acuerdo el suelo donde se va a poner en marcha el equipamiento. Entendemos que el equipo de Gobierno tiene que considerar que es el lugar que va a servir de desarrollo a la ciudad y otro de los elementos importantes es que Jerez, con esta decisión, resuelve sus problemas de equipamientos judiciales para toda su historia".

José Antonio Nieto ha señalado también que "la elección de este suelo nos va a permitir trabajar por fases, resolviendo progresivamente todos los problemas que tiene la justicia en la ciudad de Jerez" y ha vuelto a reiterar que "Jerez no se podía quedar fuera del proceso, estamos a punto de resolver los problemas de otras localidades del entorno de la provincia y me negaba a que Jerez no tuviese resuelto ahora y para siempre su espacio judicial y hoy se concreta ese paso decisivo".

Los pasos a seguir, según ha detallado el consejero, es que, una vez se formalice la recepción del suelo por parte de la Junta, se pondrá en marcha la definición del proyecto, y ya se tiene definido el esquema del uso que se le quiere dar al equipamiento, para lo que se seguirá manteniendo un diálogo fluido con todos los operadores jurídicos, que habéis sido un elemento fundamental".

El proyecto se hará por fases, en la primera se trasladarán a la Ciudad de la Justicia los órganos judiciales que se encuentran en el edificio de Tomás García-Figueras; en una segunda fase se trasladará todo el órgano penal y en una tercera y cuarta fase se incorporarán nuevos órganos y necesidades futuras. El presupuesto de la Ciudad de la Justicia oscilará entre los 30 y los 45 millones de euros, en función de cómo se ordene el proyecto.