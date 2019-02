Un cambio estatuario favorecerá que las pedanías cobren mejor sus transferencias

El pleno del Ayuntamiento de Jerez aprobará este jueves la ampliación del estatuto que permitirá que las pedanías cobren sus transferencias completas. Lo ha anunciado el delegado de Economía, Santiago Galván, que vuelve a insistir en que si estas entidades locales autónomas no han recibido hasta el momento más que las correspondientes hasta el mes de septiembre ello no significa que el resto no esté previsto les sea también transferido. Por ello no entiende la campaña del PP que habla de recortes.

Galván ha expresado con contundencia la vocación del Gobierno socialista de Mamen Sánchez por el jerez rural y, por ello, se muestra indignado por la actitud surgida en el PP y en especial la de sus alcaldes en La Barca de la Florida y Estella del Marqués.

En su comparecencia de este miércoles en el Ayuntamiento de Jerez, Galván ha mostrado las cifras que justificarían una relación con las pedanías que habría mejorado bajo signo socialista tanto en reducción de la deuda con ellas como en materia de trasferencias.