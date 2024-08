El Ayuntamiento de Jerez aprueba una inversión de 2 millones de euros para 200 actuaciones de mejora

Esta misma mañana ha tenido lugar un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Jerez. En él se ha tomado la decisión de desestimar las alegaciones presentadas al acuerdo de aprobación inicial de la modificación de crédito del Presupuesto municipal 039/2024, adoptado el pasado 12 de julio, y, por lo tanto, aprobar definitivamente esta modificación destinada a financiar alrededor de 200 actuaciones de mejoras de servicios públicos en todo el término municipal.

Se tiene un presupuesto de unos 2 millones de euros para estas actuaciones, con cargo aparte del remanente de tesorería del último ejercicio, y tendrán que estar materializadas antes del próximo 15 de septiembre.

Francisco Delgado, delegado de Economía y Hacienda, ha explicado que se han desestimado las alegaciones presentadas por el Observatorio Ciudadano Municipal de Jerez en las que se solicita la anulación del citado acuerdo de 12 de julio, puesto que no existe infracción alguna de las causas establecidas en el artículo 170,2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Por otro lado, esta misma entidad ha solicitado la revisión y adecuación del presupuesto municipal para el ejercicio 2024, algo que ha sido desestimado por el gobierno jerezano, todo esto conforme a los principios de legalidad, eficiencia y transparencia.

La alcaldesa ha aclarado que "en cuanto a transparencia y democracia, se ha abierto un proceso de alegaciones después de un proceso de información pública y quien ha querido alegar, ha alegado".

En cuanto a que no haya Presupuesto para el 2024, la alcaldesa ha señalado que no hay presupuestos generales del Estado y que hasta el pasado 15 de julio no se ha conocido por parte del Ministerio de Hacienda las reglas fiscales para los ayuntamientos o que se va a abrir otra convocatoria del Fondo de Ordenación en el próximo mes de septiembre.

La sesión se ha utilizado también para la toma de posesión del concejal del Grupo Municipal Socialista, Gabriel Fabregat, tras la renuncia de la concejala Susana Romero el pasado 12 de julio.