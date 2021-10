La Diócesis será consagrada al Inmaculado Corazón de María y a San José

"Nada sin María, todo con Ella". Así concluyó la homilía de monseñor José Rico Pavés en la misa con la que Asidonia-Jerez abría este domingo la fase diocesana del Sínodo de los Obispos que, a convocatoria del Papa Francisco, busca la corresponsabilidad y la participación de todos, clero, religiosos, fieles en general...

Para entonces ya había realizado una invitación general de calado: "Pidamos al Señor vivir esta tarea que ahora la Iglesia nos está encomendando como un verdadero ejercicio en el que únicamente busquemos los últimos puestos, aquellos que nadie quiere realizar pero que sabemos que son fundamentales para sacar las cosas adelante; miremos a San José, aprendamos de él lo que es vivir en la sombra para poder, efectivamente, construir la comunión que el Señor nos regala".

Verdaderamente apasionado por la figura del Patriarca, el pastor diocesano ya señaló, recién nombrado, un deseo firme: "Que el Señor me permita ser un obispo al estilo de San José". Y en María puso particular foco monseñor Rico en una predicación muy esperada al inicio de la fase diocesana: "Para clausurar el Año de San José consagraremos la Diócesis al Inmaculado Corazón de María y a San José, en su especial patrocinio de la Iglesia universal y sobre nuestra Diócesis, para no olvidar nunca a quienes tenemos que dirigir la mirada para aprender a ser fieles al Señor".

"Preparémonos interiormente para ese acto sencillo que nos permitirá esa otra renovación que no es recuerdo del pasado sino vinculación con el Señor para el presente", añade recordando que en febrero de 2022 se cumplirán cien años de la consagración de Jerez al Corazón de Jesús.

33 DÍAS PREVIOS DE ORACIÓN PERSONAL

La cuestión es que ya se vertebra un modo de hacer posible que la iniciativa planteada por Rico Pavés cale en todos: "Para poder consagrarse de modo personal es necesario prepararse bien durante los 33 días previos, tal como enseñó San Luis María Grignion de Monfort, su gran impulsor". En esos términos recorre ya redes sociales y difusión generalizada por aplicaciones de mensajería como Whatsapp una llamada que, por esos soportes, anuncia el envío de meditaciones diarias, con textos propios del mencionado santo así como de San Maximiliano María Kolbe, Santa Teresa de Calcuta y San Juan Pablo II.

Desde el día 5 de noviembre y hasta el 7 de diciembre habrá un mensaje diario con archivo PDF y audiio que permitirá poder realizar el mencionado recorrido de 33 días de preparación propuesto. Han sido creados hasta el momento cuatro grupos de difusión a los que es posible unirse para participar de la iniciativa.

