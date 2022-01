Monseñor Rico Pavés: "No es posible ser católico sin la adhesión cordial y efectiva al Papa"

"La tarea de caminar juntos pasa necesariamente por el encuentro con el sucesor de Pedro", dice monseñor José Rico Pavés con la maleta hecha para volar hacia Roma este domingo 16 de enero. La Visita Ad Limina Apostolorum aguarda al obispo de Asidonia-Jerez que, junto a sus compañeros en el episcopado de las provincias eclesiásticas de Sevilla, Granada y Mérida Badajoz, será peregrinación y rendición de cuentas. También expresión de la comunión con el Papa Francisco a la que llama el pastor en su comentario semanal para la programación socio religiosa de la Cadena COPE.

Con una periodicidad de aproximadamente cinco años, ésta llega "embarcados en la fase diocesana del Sínodo de los Obispos que se ocupará, precisamente, de la sinodalidad". Así lo recuerda antes de explicar el doble motivo de esta presencia en la Santa Sede: "Presentar al romano pontífice una relación sobre la situación de la Diócesis y venerar los sepulcros de los santos apóstoles Pedro y Pablo". Pero abunda especialmente en el de la comunión: "El Papa, en cuanto obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento visible de unidad, tanto de los obispos como del conjunto de los fieles".

"La comunión de la Iglesia, que tiene su principio, medio y fin en la Trinidad Santa, encuentra en el sucesor de Pedro su fundamento visible", insiste. "Por eso no es posible vivir plenamente la alegría de la comunión eclesial sin la comunión visible con el Papa", añade. "O dicho de otra forma, no es posible ser católico sin la adhesión cordial y efectiva al Papa", concluye. No en balde, "el romano pontífice posee en la Iglesia la potestad plena, suprema y universal, su misión no se circunscribe a la Diócesis de Roma sino que desde ella, presidiendo en la caridad, se ocupa de todas y cada una de diócesis del mundo".

Monseñor Rico recuerda el informe sobre la Diócesis que es centro de la Visita Ad Límina Apostolorum y como, a través de ello, viajan todos cada uno de los miembros del Pueblo de Dios a las plantas de San Pedro. Allí, tras los diversos encuentros de trabajo que comenzarán en la mañana del lunes 17 de enero y en el personal que mantendrá con el propio Francisco el viernes 21 de enero, "esperamos recibir del Papa palabras y gestos de aliento que nos confirmen en la fe, fortalezcan los vínculos de la caridad y ensanchen nuestra esperanza para que todos nos sintamos miembos activos de la Igleia, cada cual según su vocación".