Conoce al preso de la postguerra que tuvo permiso para jugar en el Xerez

La Guerra Civil ya había concluido hacía meses cuando, en diciembre de 1939, Ramón Pérez Sala, a sus 21 años de edad, fuera delatado, detenido en su Alicante natal (el pueblo de San Juan, concretamente) e ingresado en la Carcel Modelo de Valencia. La contienda fratricida española sorprendió a este espigado joven jugando al fútbol en su tierra pero decidió comprometerse con uno de los dos bandos y fue enviado a Rusia para formarse como piloto e incorporarse a las tropas republicanas.

La razón por la cuál le fue permitido, una vez cambiado de prisión y trasladado a Andalucía en 1940, mantener su práctica deportiva una vez fue cambiado de prisión y trasladado a Andalucía en 1940 permanece en un lugar oscuro de la historia. ¿Por qué le fue permitido salir de la cárcel y jugar, durante su reclusión, en el entonces Xerez Fútbol Club, antesala del Xerez Club Deportivo que llegó a Primera División y del Xerez Deportivo Fútbol Club nacido posteriormente y hoy en día en 2ª de la RFEF?





LA CURIOSIDAD DEL NIETO 80 AÑOS DESPUÉS

Más de 80 años después se lo pregunta un profesor y periodista alicantino con el mismo nombre que su abuelo. Ramón Pérez, escribe en estos momentos un libro con biografías de los futbolistas más destacados de la historia del Hércules, que el año próximo cumplirá su centenario fundacional. También está preparando publicación parecido sobre el otro gran club de la capital levantina: el Alicante. Pero quizá sean los relatos familiares y algunas fotos de su ascendente lo que lo tienen más en vilo.

"Lo detuvieron al término de la guerra y estuvo preso por Andalucía desde 1940 a 1945", reconoce su nieto. "Se fue a Rusia a sacarse el título de piloto y luego luchó en la batalla del Ebro y en alguna más", añade. Junto a algún detalle bélico, el exponente de la tercera generación de Ramón Pérez (el padre también lleva el nombre el abuelo), llegó a conocer esa extraña compatilización de su condición de preso de la posteguerra y la práctica del fútbol.

Reverso de una foto del campamento en el que esta recluído con explicaciones de Ramón Pérez Sala a su entonces novia





"Por lo que he podido ver en alguna web no parece que jugara partido oficial; pero no sé, vete a saber si igual jugaba con ficha de otro", reflexiona. "Es una historia tan rara: ¿Cómo un preso pugo jugar en fútbol en un club?", se cuestiona llegando, incluso, a especular que "algún mandamás debía ser directivo del Xerez". La foto que la familia comparte no deja lugar a dudas. Las restantes avalan la trayectoria deportiva que traía tras de sí y que también responden a su época en Andalucía.

NI RAMÓN MOLINA ENCUENTRA DATOS

Consultado Ramón Molina, referencia máxima de la historiografía xerecista, no sale de su perplejidad ante el caso. Ha repasado una y otra vez las decenas y decenas de nombres propios que tiene reunidos de la corta historia de aquél primer club de Jerez de la Frontera, ya desaparecido en 1946. "Yo no vi ningún partido en esa época, tenía 3 ó 4 años, pero sé la historia y no recuerdo a ese futbolista" dice apuntando una posibilidad: "Pudiera ser que jugara con un apodo, que era cosa frecuente".

Uno de los equipos con los que llegó a jugar en aquella época





Da cierto crédito Ramón nieto al veterano xerecista: "Vete a saber si le ponían algún apodo y de qué manera salía de prisión para jugar". Era época más dada a salidas para trabajos forzados. En 1940 se comenzó a construir el Canal del Bajo Guadalquivir. No se conoce si el enigmático futbolista alicantino participó en esas labores pero sí que sus salidas de la cárcel para jugar no fueron sus únicas actividades fuera. La familia siempre oyó hablar de las muchas obras en carreteras en las que participó.

