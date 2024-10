Zurita: "No es un brindis al sol, confiamos conseguir la Capital, todo lo que necesitamos está en nuestro ADN"

Granada, Cáceres, Burgos, Toledo... y Jerez. La lucha por ser Capital Europea de la Cultura en 2031 es denodada. Los estímulos para ganar la batalla son grandes y, por tanto, la ganancia está asegurada en términos de crecimiento en ese ámbito, pase lo que pase en la designación final. De cómo se prepara la ciudad para tal competencia se trata en nuestro pódcast 'Musas y genios' de esta semana con Francisco Zurita, delegado de Cultura del Ayuntamiento jerezano.

Él lo tiene claro: "Yo creo que hay muchas opciones de conseguirlo; realmente no lo decimos como un brindis al sol, confiamos plenamente en la capacidad de nuestra ciudad, de nuestro territorio, para hacerse con esa capitalidad 2031; creemos que tenemos todos los ingredientes necesarios, los tenemos en nuestro ADN aparte de los valores que impregnan, esos valores europeos que pretenden transformar el territorio a través de la cultura los tenemos metidos dentro de nuestro ser".

Con Francisco Zurita abordamos durante 30' de cercana, serena y profunda conversación en 'Musas y genios' muchos de los atractivos que pueden permitir el logro: las actuaciones en el casco histórico, la Cartuja tras la marcha de las Hermanas de Belén, el Teatro Villamarta en el camino de su centenario en 2027, nuevos espacios escénicos como el que por iniciativa privada se prepara en el antiguo Cine Jerezano, la Biblioteca Municipal que "es la más antigua de Andalucía y trabajamos para demostrar que es la más antigua de España"...

Jerez está a la altura de los grandes retos, ha demostrado estar a la altura, no tenemos techo para poder organizar grandes eventos María José García-Pelayo Alcaldesa de Jerez

"Jerez va a ser finalmente la galardonada con ese título, y si no, en las escasas probabilidades de que no ocurra, habremos hecho mucho en el camino", insiste antes de escuchar a la propia alcaldesa María José García-Pelayo cuando, tras la Procesión Magna del pasado sábado, hacía ver que "Jerez está a la altura de los grandes retos, fue un éxito de Jerez, Jerez ha demostrado que está a la altura, no tenemos techo para poder organizar grandes eventos; yo creo que nos ha consolidado como la gran ciudad de eventos que somos".

Si ya es grande, con un poco de esfuerzo, con la unión de todos los jerezanos, Jerez puede ser una ciudad sin igual en toda España Francisco Zurita Delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez

No oculta Francisco Zurita, sin embargo, que, en ciertos ámbitos, "Jerez tiene que hacer mucho más que otras ciudades para convertirla en lo que realmente puede llegar a ser". "Si ya es grande, con un poco de esfuerzo, con la unión de todos los jerezanos, Jerez puede ser una ciudad sin igual en toda España", añade con la esperanza puesta en que se obtenga la declaración de Capital Europea de la Cultura 2031.