Martes Santo en Cádiz: Desafíos y miedos con la aparición final de la lluvia

Una jornada de nuevo incompleta en el Martes Santo gaditano que nos dejó a tres de las cinco hermandades en las calles, mientras que Sanidad y Piedad se quedaban en sus templos. Cierto es que lo que parecía inaudito a la tres de la tarde con un enorme chaparrón, se convirtió en realidad gracias a un maravilloso cielo azul que acompañó hasta las ocho de la tarde, cuando empezaron a entrar algunas nubes. A las once menos cuarto, las precipitaciones aparecieron, tal y como indicaban los partes meteorológicos e hizo que El Caído aligerara el paso para llegar a su templo. Paralelamente, a Ecce-Homo le sorprendió la lluvia llegando a Catedral. A esta hora, Columna salía de Catedral, rumbo a San Antonio.

Con los partes en la mano, mucho mejores que los del Lunes Santo, y con el precedente de que las cofradías no se podían quedar en Catedral, Sanidad y Piedad decidieron no arriesgar al manejar la posibilidad de algún chubasco por la noche. Todo cambió cuando la cofadía de El Caído, una de las hermandades que difícilmente se queda en su templo, se echó a la calle. Y con ella no lo dudaron Columna y Ecce-Homo. La hermandad de San Antonio con algo de retraso, lo que taponó mucho la salida de la cofradía de San Pablo en un Martes Santo, mirando al cielo pero algo más completo que en la jornada anterior.