La hermandad del Cáido y la música cofrade de Rosario de Cádiz en Carrera Oficial 06

Se va acercando el Domingo de Ramos y las vísperas de la Semana Santa y COPE sigue con su programa 'Carrera Oficial Cádiz'. Sexto programa con la actualidad y la hermandad de Jesús Caído y la banda Rosario de Cádiz como protagonistas.

El hermano mayor de la hermandad del Parque Genovés, Eugenio Ricote, habla de los pormenores de su hermandad y lo que espera del próximo Martes Santo. "Nos estamos preparando para una buena jornada, la Cuaresma está siendo muy bonita e intensa".

Sobre el regreso de la hermandad a su capilla del Parque Genovés, el hermano mayor recuerda que "es nuestra intención volver pero tenemos que ir paso a paso, pero evidentemente nuestra sede canónica está allía".

Es la banda del momento. No hay cofrade que no conozca a Rosario de Cádiz, la banda de cornetas y tambores que allá por donde va en cualquier punto de Andalucía despierta pasiones y es la más buscada tras un paso. De hecho, no es de extrañar escuchar ese 'ohh' cuando los primeros sones de su marcha fetiche 'Eternidad' comienza a sonar, ya sea en la Magna de Almería, tras el Cristo de la Sed de Sevilla o un Martes Santo gaditano con Columna en San Antonio. «Esa reacción de la gente la vamos a tener que incluir en el inicio de la marcha», reconoce entre risas el director de la banda Sergio Figueroa en los micrófonos de COPE.

No deja de ser curioso la popularidad que ha alcanzado ahora 'Eternidad' cuando es una marcha que tiene más de diez años de vida, obra de Sergio Larrinaga 'Larry', fallecido hace unos años. «Cuando la marcha se estrenó por primera vez chocó un poco por el estilo y la manera de entender la música cofrade por nuestra parte. Era una marcha muy atrevida pero ahora mismo es más que demandada allá por donde vamos. Algo bueno tendrá 'Eternidad' cuando es así», explica el director.