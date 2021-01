La Colchicina y el Apladin pueden convertirse en magníficos aliados para luchar contra el Covid

Jesús Sierra, Farmacéutico Hospitalario del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz nos habla de La colchicina y el Aplidín

La colchicina es un derivado del azafrán, y en personas infectadas de covid reduce los ingresos hospitalarios y la moralidad. Se trata de un medicamento oral que puede ser utilizado para tratar a pacientes infectados por Covid no hospitalizados.

El medicamento, denominado colchicina o colquicina, es un fármaco derivado del azafrán que se utiliza para combatir la gota, puede ser utilizado también contra la artritis y la cirrosis, y ha demostrado ser efectivo para reducir los niveles de citocinas y la activación de macrófagos, neutrófilos e inflamasoma.

Aplidin, el anti viral que reduce casi al 100% la carga viral de la covid-19, hay estudios in vitro y con animales que ha demostrado su capacidad para neutralizar al virus aunque de momento no se aplica a personas, y esperan conocer pronto si es una herramienta efectiva en el tratamiento a pacientes infectados. Si el tratamiento resulta ser eficaz en humanos, el virus no llegará a hacerse resistente tan fácilmente contra Apladín a través de la mutación

Colchicina es un fármaco con receta, no sirve de nada si el paciente no tiene riesgo de ingreso y tiene que estar bien indicado por los efectos que puede causar en nuestro organismo.

Los farmacéuticos de hospital están siendo una herramienta muy útil a los médicos en la investigación, análisis de las publicaciones sobre fármacos y aplicación de tratamientos efectivos, especialmente en la lucha contra el Covid.