El test rápido de anticuerpos no es fiable para irnos a cenar con la familia en Navidad

Sandra Pérez, Vicesecretaria del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz y Farmacéutica comunitaria explica que el test rápido de anticuerpos no es fiable para irnos a cenar con la familia ya que el resultado nos puede dar lugar a engaño tal como el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas han notificado para que no bajemos la guardia y las medidas de prevención. Estos test necesitan receta médica, no son sencillos de realizar y los resultados hay que comunicarlos.

Los test más fiables son los PCR y de Antígenos que realizan las clínicas y hospitales, dando una fotografía exacta de cómo estamos en el momento de la prueba. Los farmacéuticos recomiendan seguir las medidas de prevención para evitar contagios y recuerdan "navidades hay muchas pero vida solo hay una" para que evitemos riesgos estas fiestas navideñas.