El Tertulión de COPE Cádiz: la mejoría espera, los puntos siguen

El Cádiz CF seguirá una semana más compartiendo el liderato de LaLiga Hypermotion con el Dépor. Ganando al Ceuta se hubiese quedado al frente de la clasificación en solitario porque el equipo gallego empató en Ipurua ante el Eibar (1-1), pero finalmente no fue así.

El empate sin goles ante la escuadra entrenada por José Juan Romero deja al Cádiz CF con 15 puntos y en la segunda posición, en la zona de ascenso de directo a Primera. Invictos siguen los hombres de Gaizka Garitano en los que han sumado sus puntos gracias a cuatro victorias y tres empates.

el tertulión de cope cádiz

15:25H | 27 SEPTIEMBRE 2025 | DEPORTES COPE EN CÁDIZ

El análisis del Cádiz 0-0 Ceuta, por Rubén López

Esta vez la igualada llegó en casa por primera vez esta temporada, algo que no había sucedido hasta la fecha. Por el momento, blanquiazules y amarillos tienen un punto más que el Andorra, que se coloca tercero tras ganar al Racing de Santander en El Sardinero.

Los cántabros se quedan con trece puntos, aunque siguen en la zona de 'play off' de ascenso a la máxima categoría del balompié nacional. Un equipo más que se coloca en la zona alta de la clasificación. Es el Burgos, con 12 puntos, tres menos que el Cádiz CF. Esta jornada ganó al Málaga (2-1).