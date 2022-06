La sandía, gobernanza y sostenibilidad en el sector pesquero y el trabajo de una Ingeniera Agrónoma

Hoy nos acompañan en Campo y Sal, el podcast dedicado a la Agricultura, Ganadería y Pesca de Cope en la Provincia de Cádiz, Juan Pérez, vicepresidente de la Asociación de Agricultores Costa Noroeste de Cádiz para hablar desde Chipiona de la campaña de sandía y melón, la calidad de este producto en nuestra zona y cómo muchos agricultores han tenido que abandonar este cultivo por los altos costes de producción. Tenemos en cuenta también que a los agricultores les pagan entre 50 y 60 céntimos el kilo de sandía mientras que los consumidores pagan entre 1,50 y 2,00 euros el kilo en los mercados. Pérez también ha señalado la competencia de precios en sandía y melón de menor calidad e importados de otros países y que se comercializan en algunos supermercados.





Bartolo Melguizo, gerente de GALP Costa Occidental Huelva Costaluz habla de la unión de los GALP (Grupo Accio?n Local de Pesca) de Ca?diz y Huelva para presentar un Plan Estratégico que persigue el fortalecimiento y la sostenibilidad de la pesca en el Golfo de Cádiz, y presentan una app móvil (ProPesca) que dotara? al sector pesquero de un instrumento que facilite su conocimiento y gestión administrativa en el desarrollo de la actividad.





Y Ana Barrón, Doctora en ingeniería, ingeniera agrónoma que nos explica su trabajo en la elaboración de proyectos de industria agroalimentaria, dirección de obra facultativa, así como medioambientales, gestionando también subvenciones para llevarlo a cabo. Para Barrón ser ingeniera agrónoma es ofrecer calidad y seguridad en el proceso fundamental para la salud del campo a la mesa, diariamente se enfrenta a nuevos retos con el objetivo de facilitar la vida a sus clientes con un buen asesoramiento. La ingeniera agrónoma aporta a la sociedad la visualización de la mujer en un sector que históricamente ha sido masculino con todo lo que eso conlleva el trabajo y la visión de una mujer en este ámbito y que juega un papel muy importante en la visión educacional, la apertura de mente y la mayor sensibilización en el terreno profesional.





También te contamos que ASAJA-Cádiz lamenta que se cumplieran sus predicciones: el Gobierno de España deja fuera de la PAC a muchas explotaciones agrícolas al modificar con "nocturnidad y alevosía los requisitos de las Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles"

El presidente de ASAJA-Cádiz, Pedro Gallardo, ha criticado el varapalo asestado al sector agrícola y ganadero, y en concreto, a los pequeños y mediados profesionales, con los cambios introducidos a última hora.

En el apartado de Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles, el Gobierno Central pretende ahora dejar fuera de la PAC a estos pequeños y medianos agricultores y ganaderos “para el cumplimiento de los requisitos para ser considerados Agricultor Activo”, por lo que ya no se mirará el CIF como ahora “y se mirará a cada comunero de la Comunidad de Bienes, por lo que, si los socios no cumplen los requisitos, se quedan fuera”.

La clave de este nuevo problema es que, con la actual PAC, para cumplir con la figura de Agricultor Activo, ahora se venía pidiendo que al menos el 20% de los ingresos agrarios procedan del mercado y ahora con la nueva definición se va a exigir que al menos el 25% de los ingresos totales deben ser agrarios.

ASAJA Cádiz recuerda y advierte de la importancia de las Comunidades de Bienes y Sociedades Civiles, que es una figura jurídica muy extendida y que no son más que la unión de varios agricultores, en muchos casos familiares, para poner en común sus activos. Sin embargo, con este cambio de última hora ya no se quedaría fuera solo quien no cumpla los requisitos, “sino todos los miembros de la Comunidad”. Por ello, “muchos agricultores y ganaderos, sobre todo los pequeños y medianos, que tienen también ingresos al margen de su explotación, pero vinculados al medio rural”

Y Vejer acoge un taller del Programa de Fomento de la Custodia del Territorio de Andalucía. El delegado de Desarrollo Sostenible y el alcalde participan en esta acción sobre conservación de entornos naturales.





También el Plan Infoca pide precaución ante el alto riesgo de incendios y cuenta con más de 400 efectivos. La delegada del Gobierno andaluz, Mercedes Colombo, ha presidido la reunión técnica del comité asesor