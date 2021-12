Riki Rivera: "Cádiz me ha dado ese ingrediente de felicidad para sentirme artista"

Uno de los grandes cantautores de Cádiz es sin duda Riki Rivera. Sus composiciones y creaciones han dado la vuelta a España y al mundo, y lo siguen haciendo. Ganador de un premio Goya por la película 'El Niño' en 2015, Oro en “The Golden City Gate” de Berlín, nominado a los Grammy y creador de numeros espectáculos para otros artistas, el gaditano presenta disco y una gira que ya le ha llevado a ciudades como Barcelona o Sevilla, y que ahora le hace aterrizar en su ciudad natal, Cádiz.

"Todo lo que hacemos o inventamos se hace con las ganas y el corazón de que llegue muy lejos, eso por delante siempre", explica el artista en los micrófonos de COPE Cádiz. 'Las que nadie quiso' es el título de su último disco. El artista gaditano arranca con este trabajo un proyecto personal tras haber colaborado con los más importantes rostros de la industria discográfica nacionaly haber desarrollado una extensa carrera en la música de cine. Este álbum es, en palabras del cantautor, un “homenaje a aquellas personas, canciones y proyectos que nadie supo querer pero que el síha decidido abrazar. "No estamos obligados a querer a todo el mundo en la vida pero muchas veces no sabemos querer a esa persona, o no la entendemos. Hay un margen en el que se quedan esas obras y esas canciones".

Un disco con nuevas visiones de Riki Rivera. "Siempre tiene que existir una evolución en todo. Las cosas se analizan y se tienen en cuenta el momento de la creación, cada uno con su punto de vista. Hay gente jóven con un talento impresionante en la escritura o la producción. Teniendo en cuenta el momento hay que conformar tu disco o tu trabajo sin terminar de perder la personalidad de uno. Hay canciones en mi disco que están producidas o arregaldas del punto de vista urbano por ejemplo.

Cádiz y el flamenco

¿Componer para ti o para otros artistas? "Hay una ventaja que cuando compones para ti vas libre. Te vas probando la camisa en el mismo momento que la estás cosiendo, pero también es muy apasionante trabajar con un artista. Me ha pasado con Vanesa Martín que hemos hecho una canción para una película y ha sido maravillosa.

Su vinculación con Cádiz, su ciudad, y su pasión flamenca. "Tengo la suerte de haber nacido en Cádiz y sentirte prácticamente artista porque hemos crecido normalizando el hecho de subirse a un escenario. El Flamenco me lo ha enseñado todo y eso también se lo debo a Cádiz".

Concierto domingo 5 diciembre en Cádiz

Este domingo Riki Rivera actua en Cádiz en la sala Momart en la que tendrá artistas invitados como Javier Ruibal y El Junco. Un concierto muy esperado que está dentro de su gira y que continuará por otras ciudades del país.