El Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz pone en marcha la plataforma de datos turísticos “Cádiz Turismo Inteligente”

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz ha puesto en marcha con motivo del Día Mundial del Turismo la plataforma de datos turísticos ‘Cádiz Turismo Inteligente’, que ha sido presentada oficialmente este viernes en la gala provincial celebrada por esta efeméride en la plaza de Toros de El Puerto de Santa María.

La plataforma de datos, que puede consultarse ya en www.cadizturismointeligente.es, está dirigida fundamentalmente al sector turístico que opera en la provincia de Cádiz, toda vez que ordena y pone a disposición datos sobre la realidad turística del destino turístico provincia de Cádiz.

Además, se trata de una herramienta viva que irá aglutinando cada vez mayor cantidad de datos con los que filtrar y proyectar tendencias, dinámicas y escenarios del sector turístico gaditano. Con la puesta en marcha de esta Plataforma de Inteligencia Turística (PIT) se alcanza uno de los objetivos prioritarios contemplados en el Plan de Acción del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz en el presente mandato, plan que a su vez pivota en las líneas definidas en el Plan de Acciones Estratégicas Integradas para el Desarrollo Productivo 2024-2027 del área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz.

Las personas asistentes a la gala provincial del Día Mundial del Turismo, celebrada este viernes en la plaza de Toros de El Puerto de Santa María, han sido las primeras en poder utilizar la plataforma y comprobar el nuevo horizonte que abre al sector.

Diputación de Cádiz Día Mundial del Turismo celebrado en la Plaza de Toros de El Puerto de Santa María

En la gala, que ha contado con más de 300 personas asistentes entre personalidades, representantes institucionales y agentes del sector turístico de la provincia de Cádiz, han sido reconocidos por su trayectoria Cobos Catering, el Tabanco El Pasaje y Bodegas Caballero. Con estos galardones se valora la aportación de empresas y entidades que contribuyen al desarrollo, promoción y consolidación de la provincia como destino turístico de referencia.

El vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Cádiz, Juancho Ortiz, y el vicepresidente cuarto de la Diputación Provincial de Cádiz y diputado provincial de Turismo, Germán Beardo, han dado la enhorabuena al sector en sus respectivos discursos por los buenos datos cosechados en 2024 y en lo que llevamos de 2025, incidiendo en la generación de empleo y economía del turismo en la provincia y en los retos y oportunidades que se presentan en el futuro y que la plataforma de datos turísticos ‘Cádiz Turismo Inteligente’ ayudará a abordar.

Para acompañar la celebración de la gala provincial del Día Mundial del Turismo, en las inmediaciones de la plaza de Toros de El Puerto de Santa María se ha ubicado en la tarde de este viernes el globo aerostático que lleva la icónica imagen de ‘La Gaditana’, obra de Antonio de Felipe, e incluida desde 1998 en la identidad visual del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz y que ha servido de imagen para la promoción turística de la provincia.

Ese mismo globo ha realizado un vuelo de cortesía del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz para agentes del sector turístico gaditano y representantes institucionales en la mañana de este viernes partiendo de Arcos de la Frontera. Los asistentes han podido disfrutar de las vistas, desde el cielo, que ofrece la provincia de Cádiz.

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz se ha coordinado con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María tanto para la utilización de la plaza de Toros como escenario de la gala como para el dispositivo de seguridad establecido con la Policía Local, a la que agradece su disposición, y también para la recogida de residuos generados durante la gala, de la que el área de Medio Ambiente del Consistorio portuense se hace cargo con la premisa de llevar a cabo una gestión sostenible de los residuos, afianzando así el objetivo de sostenibilidad que se marca el Patronato Provincial de Turismo en todas sus acciones.