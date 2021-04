"El Nazareno va a tener un paso único en toda Andalucía"

La cofradía del Nazareno de Santa María se ve inmersa en uno de los grandes proyectos de la Semana Santa gaditana. Un nuevo paso para el Regidor Perpetuo que va a ser algo sencillamente espectacular.

El paso se está haciendo en el taller de los Hermanos Caballero de Sevilla. Artesanos de enorme prestigio en toda España. El hermano mayor del Nazareno, José Manuel Verdulla, explica los pormenores del paso del Greñuo.

"He dicho que a nivel de Cádiz el paso va a ser diferente pero me han corregido. A nivel de Andalucía no hay nada semejante. Un paso asimétrico, un paso muy difícil de describir. Todo tallado a mano, sin imaginería menor, todo es rocalla. El trabajo que están haciendo en el taller de los Hermanos Caballero es espectacular. Le están poniendo un cariño increíble sin prisa alguna. Están disfrutando del tallado, que está siendo totalmente a mano", explica el hermano mayor.

Un paso único

Verdulla apunta que "este paso está ya tallado entero. No coinciden dos formas nunca, cada esquina tiene vueltas diferentes. El año que viene esperamos tenerlo en la calle con una parte del mismo ya dorado incluso. Posiblemente cuando acabe Semana Santa iremos a su taller para cerrar todo el tema del comienzo del dorado del paso. Cuando esté listo lo presentaremos en Santa María".

Un proyecto importante para la cofradía y para la Semana Santa de Cádiz que tendrá un nuevo paso de misterio que sin duda será una de las grandes joyas de la Semana Mayor gaditana.

