Manuel Lombo llega a la provincia de Cádiz: "Me considero más cantante que cantaor"

El artista de Dos Hermanas Manuel Lombo llega este viernes 19 de agosto a Sanlúcar de Barrameda donde llevará su disco 'Lombo y aparte'. Una tierra que "quiero muchísimo", tal y como reconoce el cantante en los micrófonos de COPE.

"En Sanlúcar estrenamos este nuevo disco 'Lombo y aparte' que ya vio la luz en el Teatro de la Maestranza en Sevilla. Fue algo muy bonito lo que hicimos allí. Curioso porque la gente me hacía hincapié que había algo diferente. Cuando uno está en la vorágine diaria no se da cuenta de los pasos que está dando. Este disco era hacer lo que me apetecía con canciones que me han acompañado toda la vida y una parte de este disco se complementan con una serie de duetos con artistas como Pastora Soler, Argentina, Pepe Roca y otros amigos".

"Me considero más cantente que cantaor, le tengo muchísimo respeto al flamenco. Ahora me prodigo mucho en festivales, me he abierto a otras músicas y para denominarte cantaor tienes que tener una dedicación concreta a la música que yo no tengo".

¿El éxito? "Yo creo que la clave no la tiene nadie. Buscas algo para conseguirlo y dárselo al público".