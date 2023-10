Los tipos de interés no aflojan

Estrenamos mes de Octubre, y de nuevo retomamos nuestro espacio: “El rincón del Inversor” con nuestros amigos de Renta 4 Banco, y parece que las “cosas” siguen algo movidas y los tipos de interés parece que de momento no aflojan tal como nos cuenta José Manuel Silva Capote, director de Renta 4 Banco en Cádiz.

Silva intenta arrojar algo de la luz a ahorradores e inversores y ayudarles en su toma de decisiones y sobre todo aclarar conceptos que es de lo que se trata. Tras la pausa del verano, en cuanto a los mercados se refiere, los principales bancos centrales han endurecido algo más su ya duro discurso en el sentido de mantener los tipos de interés más altos durante más tiempo, el motivo se debe a que la inflación a pesar de ir desacelerándose no logra frenarse como se debiera, y de ahí estas medidas más duras en cuanto a tipos de interés, recordamos que en EEUU los tipos de intervención están en el 5,5% y en Europa en el 4,5. Y en este momento tenemos a unas bolsas (RV) adaptándose a este nuevo contexto más duro en cuanto a política monetaria y una RF (letras, bonos, etc) ofreciendo un atractivo como no lo hacía en muchos años.

¿Por tanto podemos decir que la Renta Fija como puedan ser las letras del tesoro, fondos monetarios o activos parecidos se benefician de estas subidas de tipos de interés?

Sin lugar a dudas, Vivimos en un momento en el que la renta fija ofrece rentabilidades interesantes para todo tipo de inversores. Además, gracias a la subida de tipos que hemos comentado, el corto plazo, refugio de los inversores conservadores, puede resultar más atractivo que otros plazos mucho más amplios.

Podemos decir sin temor a equivocarnos que el ahorrador conservador, el que no quiere tomar más riesgos de la cuenta, tiene ahora a su disposición todo un abanico de opciones para poner su dinero a trabajar (como decimos vulgarmente) y sobre todo compensar el efecto perverso que la inflación ejerce sobre nuestros ahorros, que hace que cada día nuestro dinero valga menos.

¿En Renta 4 Banco esos ahorradores más conservadores que opciones pueden encontrar?

En Renta 4 van a encontrar toda una gama de opciones que van a encajar tanto con su perfil conservador como con su horizonte temporal, y por su puesto van a contar con la ayuda de asesores especializados que le van a resolver todas la dudas y explicarle todo de la A la Z.

Entre todas las opciones con las que contamos, hoy me quiero parar en nuestro fondo monetario que se llama Renta 4 Renta Fija 6 Meses invierte en emisiones a corto plazo, ofreciendo la rentabilidad de los tipos de interés del momento y, con ello mismo, una volatilidad muy baja ideal para esos inversores más conservadores. Así, se convierte en una opción de inversión acorde con aquellos que no quieran esperar y busquen seguridad en sus inversiones. Y todo esto con la fiscalidad y liquidez propia de los fondos de inversión.





