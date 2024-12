Jesús Moreno, el gaditano que hace del tiempo un arte

El barrio de Santa María de Cádiz acoge a uno de esos gaditanos que ha hecho de su pasión un arte y su profesión. Jesús Moreno es relojero, ama un reloj y conoce su funcionamiento tan al dedillo que no hay mecanismo que se le resista.

Jesús es uno de los pocos profesionales de un sector demandado. Mucha tecnología no impide que siga siendo muy demandado su trabajo. Arregla relojes de todo tipo, desde pulsera a los de iglesias de la capital gaditana. Un profesional que ha hecho de su vocación todo un arte.

"Lo principal que he hecho yo es intentar dar a conocer un oficio, la relojería, que lleva con nosotros cientos de años, pero que hasta ahora, sus interiores y el proceso de cómo se hace era desconocido, porque no se mostraba ese trabajo anterior. Y ahí tenemos las nuevas tecnologías para poder mostrarlo", reconoce en una entrevista en COPE Cádiz.

R.–El tiempo para mí es algo que no tomamos en cuenta y que es muchísimo más valioso que el dinero. Porque tú puedes conseguir ganar más dinero, pero, tiempo, el que hay es el que hay. Y eso es una cosa de la que tenemos que ser conscientes. Trabajando aquí cada día, escuchando el tictac de los relojes, soy muy consciente del tiempo, de mi propio tiempo, y por eso lo valoro mucho, porque es algo que no se puede recuperar.

escucha la entrevista en cope

Jesús Moreno vive de esta oficio. "Es una pregunta que se repite muchas veces cuando le digo a alguien que me dedico a esto es que si vivo de esto, porque se creen que es como un hobby, y piensan que no es un trabajo con el que tú pagas el alquiler de tu casa". "Los jóvenes son reacios a este tipo de oficios "porque la curva de aprendizaje es muy lenta, tienen que pasar a lo mejor un par de años en los que aprendes pero no ganas apenas dinero, pero vivimos en un mundo donde prima la rapidez y ganar ya 1.500 euros", una cuestión que "no tiene sentido porque a lo mejor estudias una carrera y pagas miles de euros durante 4 años y mejor terminas y quizás no encuentras trabajo tan fácilmente", pero "los oficios han sido siempre así".