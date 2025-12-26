El Gobierno hace balance en Cádiz: más seguridad en el Campo de Gibraltar, récord de contratos y subida de pensiones

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha hecho balance de la gestión del Gobierno de España en la provincia durante el segundo semestre del año. Flores ha destacado que las actuaciones han ido dirigidas a mejorar la vida de la mayoría social y aumentar el bienestar de la clase trabajadora gaditana, con avances en seguridad, empleo y poder adquisitivo.

Más seguridad en el Campo de Gibraltar

Uno de los principios de gestión del Ejecutivo ha sido el mantenimiento de la seguridad. Desde la puesta en marcha del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar en 2018, la cifra de detenidos supera los 30.000 y las 2.200 toneladas de droga han sido incautadas. Según la subdelegada, se ha invertido "más recursos económicos que nunca, con más de 160 millones de euros", y también más personal, con un crecimiento de las plantillas policiales cercano al 16% y un índice de cobertura que supera el 95%.

Hemos invertido más recursos económicos y personal que nunca en el Plan Especial de Seguridad" Blanca Flores Subdelegada del Gobierno en Cádiz

Mejoras para la mayoría social

Flores ha repasado el impacto de medidas como la revalorización de las pensiones, que ha beneficiado a 237.271 pensionistas gaditanos, cuya pensión media de jubilación se sitúa en 1.551,53 euros. A su vez, los trabajadores también se han visto favorecidos por el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha subido hasta los 1.184 euros mensuales.

A estos datos se suma el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que en noviembre llegó a 42.919 hogares gaditanos donde viven 130.158 personas, con un 74,89% de mujeres como titulares. En materia de empleo, la Reforma Laboral ha propiciado la firma de 118.422 contratos indefinidos hasta noviembre, lo que supone un incremento de más de un 325% respecto a 2019.

El Gobierno también ha ampliado los permisos por nacimiento o cuidado de menor de 17 a 19 semanas retribuidas. Además, se ha fomentado el transporte público con abonos que han permitido reducir el gasto de las familias y que se verán reforzados con el nuevo Abono Único de transportes para viajar por todo el país, que entrará en vigor en enero.

Acceso a la vivienda y colaboración

En materia de vivienda, se han impulsado medidas para facilitar el acceso a los jóvenes menores de 35 años, con una nueva cobertura frente a impagos que aporta seguridad a inquilinos y propietarios. Flores también ha destacado la creación de la nueva Agencia Estatal de la Vivienda, que establecerá precios máximos en los alquileres para personas con recursos limitados.

Finalmente, la subdelegada ha subrayado la importancia de la colaboración institucional para seguir avanzando en las políticas del Gobierno. "Seguiremos impulsando la mejora de la vida de la mayoría social de los gaditanos y las gaditanas", ha concluido.