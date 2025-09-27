La franquicia de MRW en la Bahía de Cádiz cierra y despide a 18 trabajadores

Y más allá de lo que supone esta merma importante del servicio, lo realmente mollar es que 18 trabajadores de Cotinusa Gestión se han quedado literalmente en la calle. Sin cobrar lo que se les debe y sintiéndose engañados, según explican ellos mismos. No es una cuestión meramente económica, es el hecho de entender que «has trabajado hasta el último día con un compromiso de pago para que luego te digan que no».

Lo explica Jesús Huertos, uno de la casi veintena de empleados que engrosan ya las listas del desempleo. Como él, otras tantas familias que viven situaciones complicadas con una o dos nóminas pendientes, que no van a cobrar, y por supuesto una indemnización que no va llegar.

«Nos hemos quedado en la calle 18 trabajadores que éramos fijos y son los que hemos entrado en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la franquicia de MRW en Cádiz, San Fernando y Puerto Real. Esa franquicia es la que nos ha echado a la calle y nos ha tratado de esta manera«, destaca Huertos.

El trabajador reconoce que «nos vamos a un ERE por motivos económicos según la empresa. Hemos tenido varios reuniones con la empresa y no hemos llegado a un acuerdo, evidentemente. Nuestro abogado ha pedido documentación y números pero el gerente se ha negado. Se han detectado lagunas y cosas raras que desde la empresa no se han aclarado alegando protección de datos. Tras varias reuniones sin llegar a un acuerdo todo va al ámbito judicial», explica.

Entre los trabajadores la sospecha de que esto se veía venir y que desde la gerencia de la empresa no se han tomado una sola medida para aliviar la situación de la franquicia. «Sospechamos que esto estaba orquestado desde hace mucho tiempo. La gerencia de la empresa llevaba tiempo pensando en esto aunque a nosotros nunca nos han comunicado nada ni han tomado medidas para mejorar la situación económica. Tuvimos problemas de pago hace seis meses cobrando más tarde pero se iba cobrando hasta que ahora mismo la situación es que nos deben la nómina de agosto y la parte de septiembre en la que hemos trabajado. A algunos compañeros también le debe julio y por supuesto a todos nos deben la indemnización«.

Todo esto se gesta en verano, tal y como desvela Jesús Huertos. «El gerente, Miguel Pérez Díaz, nos presenta un documento alegando los problemas económicos y la cantidad que nos corresponde de indemnización, añadiendo que la empresa no se puede hacer cargo. Asimismo nos dice que estaremos liquidados a 15 de septiembre y para ello nos piden que trabajemos hasta ese día para que hubiera liquidez en la empresa. La sorpresa ha llegado cuando llega el 15 de septiembre y no nos pagan las nóminas«.

En ese momento Huertos reconoce una llamada con el responsable de la empresa que termina de colmar el vaso. «El gerente me dijo que todo el dinero que estaba ingresando era para sus deudas. Nos ha mentido, nos ha utilizado y no ha cumplido con sus compromisos«.