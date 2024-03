Carlos Herrrera, su recorrido gaditano y un rincón "imprescindible" de Cádiz

A escasos días de que Carlos Herrera sea nombrado Hijo Predilecto de la provincia de Cádiz por parte de la Diputación, el director y presentador de 'Herrera en COPE' no ha dudado en mostrar su amor y pasión por la ciudad gaditana y su provincia.

En su habitual charla matutina con el metereólogo José Antonio Maldonado, Herrera ha desvelado algunas de sus pasiones de Cádiz, como su rincón favorito para tomar algo y los paseos que da por la ciudad gaditana.

"En Cádiz fue la primera vez que yo vi el mar. Estamos en el barrio de la Viña", explica Maldonado, en el momento en el que Herrera le da una serie de recomendaciones.

"Ahí tienes el Manteca que para mi es un templo", apunta Herrera. "Ya no está por desgracia Pepe Ruiz pero está su hijo y los chavales que lo llevan. Cuando voy a Cádiz un ratito en el Manteca es imprescindible. Tiene sus cositas con sus chicharrones, sus latitas y un vino magnífico pero sobre todo un aire y un ambiente maravilloso. Cádiz me gusta mucho siempre, ahora me hacen Hijo Predilecto de la provincia de Cádiz porque me paso media vida en Sanlúcar. Estoy preparando mi discurso para echar unas horas gaditanas que siempre son agradables ", destaca el director de 'Herrera en COPE'.





Asimismo, Herrera explica cómo va a Cádiz y los paseos que suele dar siempre que tiene la oportunidad. "Hago siempre el recorrido en autobús desde Sanlúcar a Cádiz, antes cogía los amarillos ahora es otra empresa. Me paro en el Carranza y voy andando hasta el casco antiguo y vuelvo por todo el Campo del Sur hasta la playa Victoria con sus correspondientes paradas. Y luego otra vez autobús y para Sanlúcar", reconoce.