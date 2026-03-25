Cáritas Cádiz transforma su ayuda: las tarjetas solidarias que dignifican a las familias

Cáritas Diocesana de Cádiz ha presentado la campaña “Yo como tú – Tarjetas Solidarias”, una iniciativa a nivel diocesano que transforma la manera de acompañar a las familias en situación de vulnerabilidad. El objetivo es impulsar el acceso a la alimentación desde la dignidad, la libertad de elección y la autonomía personal.

La campaña busca recaudar fondos para sustituir la entrega de alimentos en especie por tarjetas de supermercado. Estas permitirán a las familias comprar productos frescos y de primera necesidad en establecimientos habituales, manteniendo así sus costumbres y su capacidad de decidir.

Un acompañamiento centrado en la persona

Desde la organización señalan que las tarjetas solidarias son una herramienta que busca romper estigmas y superar modelos asistencialistas. “La dignidad empieza por poder elegir qué pongo en la mesa de mi familia. Con esta tarjeta, no solo apoyamos a quien lo necesita: reconocemos su valor, su libertad y su lugar en la sociedad”, ha señalado Cáritas Diocesana de Cádiz.

Con este sistema, cada familia podrá elegir libremente los productos según sus necesidades, mantener hábitos saludables con alimentos frescos y preservar la función social de la comida. Además, podrán comprar en su barrio, lo que ayuda a fortalecer el comercio local.

Cáritas Diocesana de Cádiz Código QR para acceder a la campaña

Una llamada a la corresponsabilidad

Para lograr esta mejora, Cáritas Diocesana de Cádiz invita a particulares, entidades y empresas a colaborar con donativos. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la web de Cáritas Diocesana de Cádiz (www.caritas.es/cadiz), mediante BIZUM con el código 00883 o por transferencia bancaria.

Vicente Pablo Ortells, director de la entidad, ha destacado que, “sumándote a esta campaña, estás ayudando a que muchas familias puedan cubrir sus necesidades básicas, favoreciendo así su autonomía y dignidad”. Las donaciones se pueden destinar a localidades concretas para apoyar la acción social de Cáritas en cada territorio.

La campaña “Yo como Tú” refuerza el compromiso de Cáritas con la promoción humana y su apuesta por modelos que ponen en el centro a la persona. La organización busca la colaboración de toda la comunidad para apoyar su labor con las familias más vulnerables.