Cáritas Cádiz transforma su ayuda: las tarjetas solidarias que dignifican a las familias
La organización sustituye la entrega de alimentos por tarjetas monedero para que las personas vulnerables puedan elegir qué comprar en el supermercado
Cádiz - Publicado el
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Cáritas Diocesana de Cádiz ha presentado la campaña “Yo como tú – Tarjetas Solidarias”, una iniciativa a nivel diocesano que transforma la manera de acompañar a las familias en situación de vulnerabilidad. El objetivo es impulsar el acceso a la alimentación desde la dignidad, la libertad de elección y la autonomía personal.
La campaña busca recaudar fondos para sustituir la entrega de alimentos en especie por tarjetas de supermercado. Estas permitirán a las familias comprar productos frescos y de primera necesidad en establecimientos habituales, manteniendo así sus costumbres y su capacidad de decidir.
Un acompañamiento centrado en la persona
Desde la organización señalan que las tarjetas solidarias son una herramienta que busca romper estigmas y superar modelos asistencialistas. “La dignidad empieza por poder elegir qué pongo en la mesa de mi familia. Con esta tarjeta, no solo apoyamos a quien lo necesita: reconocemos su valor, su libertad y su lugar en la sociedad”, ha señalado Cáritas Diocesana de Cádiz.
Con este sistema, cada familia podrá elegir libremente los productos según sus necesidades, mantener hábitos saludables con alimentos frescos y preservar la función social de la comida. Además, podrán comprar en su barrio, lo que ayuda a fortalecer el comercio local.
Una llamada a la corresponsabilidad
Para lograr esta mejora, Cáritas Diocesana de Cádiz invita a particulares, entidades y empresas a colaborar con donativos. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la web de Cáritas Diocesana de Cádiz (www.caritas.es/cadiz), mediante BIZUM con el código 00883 o por transferencia bancaria.
Vicente Pablo Ortells, director de la entidad, ha destacado que, “sumándote a esta campaña, estás ayudando a que muchas familias puedan cubrir sus necesidades básicas, favoreciendo así su autonomía y dignidad”. Las donaciones se pueden destinar a localidades concretas para apoyar la acción social de Cáritas en cada territorio.
La campaña “Yo como Tú” refuerza el compromiso de Cáritas con la promoción humana y su apuesta por modelos que ponen en el centro a la persona. La organización busca la colaboración de toda la comunidad para apoyar su labor con las familias más vulnerables.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.