El PP de Cádiz celebra la aprobación de la primera Ley de Flamenco en Andalucía

El PP de Cádiz , a través de la parlamentaria y ponente por el Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía en el debate de la Ley, Pilar Pintor, celebra la aprobación de la Ley Flamenco de Andalucía, “una gran noticia para todos los gaditanos y andaluces y con la que se hace justicia a una de nuestras nuestra manifestación artística más reconocida y aplaudida en el mundo entero”.

Pintor destaca que el Gobierno de Juanma Moreno cumple con un obligado reconocimiento al Flamenco, no sólo porque por fin se ha cumplido el Estatuto de Autonomía de Andalucía y se ha dado rango de ley al flamenco, sino también porque con esta norma se reconoce el incalculable valor de este arte y se establecen herramientas para la conservación, difusión y ordenación de uno de los bienes de Andalucía. “Siendo Andalucía cuna del Flamenco, lo que nos distingue ante el resto del mundo, no era coherente que no contase con un instrumento de máximo rango legislativo que garantizase su protección y difusión. Se ha cumplido con una deuda histórica con el Flamenco”.





Audio Pilar Pintor, Parlamentaria del PP por Cádiz habla de la aprobación de la Ley del Flamenco





“Debemos estar orgullosos porque se ha elaborado una gran Ley desde el consenso y el diálogo constante con el sector que, a través de los colectivos y entidades, instituciones, federaciones de peñas, cátedras, empresarios y de nuestros artistas, han realizado numerosas aportaciones que han enriquecido el texto finalmente aprobado. A lo que se une también el consenso necesario de todos los grupos parlamentarios para sacar adelante esta importante norma” ha apuntado.

EL PP de Cádiz incide en que es la primera vez que se legisla a nivel mundial una materia tan específica como el flamenco, “una disciplina que es un arte universal y desde 2010 está reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”. “A partir de ahora se establece el régimen jurídico para garantizar la protección, difusión y la promoción del conocimiento del flamenco, así como su valoración como elemento patrimonial andaluz y la contribución que a nuestro arte ha tenido el pueblo gitano como uno de los principales creadores, depositarios y transmisores de nuestro arte”, ha defendido .







Además, explica que, gracias a la Ley del Flamenco, este arte se conocerá en las escuelas “ya que desde el gobierno andaluz se ha apostado por su incorporación al sistema educativo” de forma que ya en el próximo curso, se va a poner una primera piedra en esta inclusión con una asignatura optativa de Flamenco en 3º curso de la ESO. Asimismo, se va a crear una comisión de trabajo entre la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y la de Desarrollo Educativo, para trabajar con criterio en esta incorporación al sistema educativo y también en el ámbito universitario y en la educación superior fomentando la creación de Cátedras de Flamenco en las distintas universidades





“Estamos de enhorabuena y debemos sentirnos todos orgullosos de que haya nacido esta Ley que constituye un homenaje a todos los que han hecho universal nuestro arte jondo, a todas las generaciones que han hecho y hacen del flamenco una forma de vida, una forma de expresión, una forma de convivencia y una seña de identidad de la mejor Andalucía ante el mundo, difundiendo y defendiendo el orgullo andaluz, en esencia, cante, toque, baile y seña, al compás de nuestra identidad”, ha concluido Pilar Pintor.