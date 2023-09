El Ayuntamiento invertirá 2,3 millones en el plan de choque de reposición de acerado y parques

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado que el Ayuntamiento va a poner en marcha un plan de choque para la reposición de acerado, alcorques y parques infantiles de la ciudad que contará, en una primera fase, con un presupuesto de 2,3 millones de euros.

Según ha explicado en una nota, la delegación municipal de Mantenimiento Urbano, tras realizar un diagnóstico del estado en el que se encuentran los distintos barrios de la ciudad, ha confirmado que se necesitarían 5,9 millones de euros para solventar todas las deficiencias y desperfectos detectados.

Bruno García ha señalado que de momento se va a iniciar una primera fase que tendrá un presupuesto de 2,3 millones de euros que se han buscado de partidas del presupuesto prorrogado de este año que no se estaban utilizando.

Entre las actuaciones previstas está la renovación y el arreglo de todos los suelos de los parques infantiles de la ciudad, dado su "mal estado de conservación". Se trata de un total de 56 situados en 33 ubicaciones distintas, contando para ello con un presupuesto de casi un millón de euros. Por otro lado, se incidirá también en la mejora del acerado y en los alcorques de muchas zonas de la ciudad.

El alcalde ha aclarado que "no es un plan de mantenimiento sino un plan de reposición, porque no se puede mantener lo que ya está roto y el dinero sale del presupuesto para inversiones de este año que no se estaba utilizando". "Dijimos que el dinero de los gaditanos tiene que estar en la calle y vamos a seguir cumpliendo con lo que prometimos", ha añadido.