ASAJA informa sobre las nuevas bases reguladoras para las ayudas forestales

La Junta de Andalucía ha publicado las nuevas bases reguladoras para las ayudas forestales, una medida esperada por el sector para la limpieza y el mantenimiento de los montes. Desde la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA Cádiz), su técnica Belén Padilla ha señalado que reciben estas bases con expectación, ya que son las primeras redactadas por el actual equipo de gobierno de la Junta.

Las convocatorias anteriores, de 2019 y 2021, presentaron problemas significativos que impidieron la ejecución de muchos expedientes. Según Padilla, los retrasos en la resolución y unos importes que no cubrían el aumento de los costes dificultaron que los titulares privados pudieran acogerse a ellas, enfrentando además trabas en la justificación de los gastos.

Claves de las nuevas ayudas

Las nuevas ayudas, que se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, se dividen en dos tipos de intervenciones. La primera está destinada a la prevención de incendios forestales, mientras que la segunda se centra en fomentar la gestión forestal sostenible. Se espera que la convocatoria se publique en el primer trimestre de 2026.

Para la prevención de incendios, la subvención busca conservar infraestructuras clave como líneas y áreas cortafuegos o fajas auxiliares.

Esperamos que se adapten lo mejor posible a lo que necesita el sector privado" Belén Padilla, Técnica de ASAJA

En cuanto a la gestión forestal sostenible, el objetivo es mantener la biodiversidad y la capacidad de regeneración del monte a través de trabajos de poda y desbroce. El importe máximo para esta línea es de 2.500 euros por hectárea, y se exige un plan técnico de ordenación para fincas de más de 400 hectáreas.

Parque Natural 2

Una correcta gestión forestal es clave, ya no solo para la prevención de incendios, sino para la sostenibilidad y el futuro de nuestros montes" Belén Padilla, Técnico ASAJA

Desde ASAJA Cádiz ya estudian las bases para asesorar a los propietarios. "Esperamos que se adapten lo mejor posible a lo que necesita el sector privado", ha señalado Padilla, quien confía en que la nueva regulación suponga un verdadero impulso. En este sentido, ha destacado que "una correcta gestión forestal es clave, ya no solo para la prevención de incendios, sino para la sostenibilidad y el futuro de nuestros montes".