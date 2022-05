Vizcaíno en COPE: "Hemos conseguido que todo aquel que esté en el Cádiz crea hasta el final"

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, ha sido protagonista en los micrófonos de COPE Cádiz tras la histórica salvación lograda en la última jornada del campeonato liguero. La victoria en Vitoria unida al tropiezo del Granada hizo posible la salvación cadista.

Vizcaíno ausme que están siendo horas ajetreadas tras la euforia de la victoria en tierras vascas. "Este es un puesto complicado en el que hay que saber medir las emociones con la frialdad. No te puedes arriba en momentos como este, ni venir abajo en momentos malos que hemos tenido muchos durante la temporada. Este es un momento de tranquilidad, tomarme las cosas con calmas y ver de qué manera podemos crecer. Analizar los errores que hemos cometido y no olvidar la gente que no ha creído y la gente que no ha sido justa con el equipo".

Vizcaíno recuerda que "lo que hemos conseguido es que todo aquel que esté en el Cádiz CF crea hasta el final. Fueron unos diez segundos de diferencia entre un partido y otro. Lo primero que se me pasa es que lo habíamos conseguido. Sabíamos que si cumplíamos con nuestra obligación nos podríamos salvar".

"Fue todo dramático"

El presidente del Cádiz reconoce que los últimos momentos del partido en Vitoria fueron muy tensos. "Fue todo drámatico porque había momentos en lo que había tres posibilidades de gol para salvarnos, luego solo dos y aquí estamos, por tercera temporada consecutiva en Primera División. De los 14 años en Primera, llevamos dos consecutivas ahora".

Vizcaíno destaca que "me tengo que agarrar siempre a lo bueno, ya hay gente que se prefiere contar lo malo. Algunos han puesto palos en las ruedas en las últimas semanas. Entiendo que de la crítica se vive. La semana pasada era solo para sumar y algunos no lo han entendido".

Objetivos para el futuro. "Lo importante es creer como entidad. No nos perdamos que un jugador esté mejor o peor, los jugadores pueden empezar bien y luego empeorar y viceversa".

Cuestionado por si habrá más celebraciones tras la de anoche en Puertas de Tierra, Vizcaíno es muy claro. "No hay nada que celebrar. Anoche estuvimos con la gente en Puertas de Tierra. El Cádiz tiene que crecer mentalmente y pensar que estar en Primera es algo normal. Ayer hubo casi mil personas en Puertas de Tierra. En Vitoria no quise hacer demasiado ruido para que luego no se nos vuelva nada en contra".

Mejorar la plantilla

El objetivo debe ser tener una mejor plantilla, entre otras cuestiones. "Cuando tengáis en duda que se vea siempre la botella media llena. Eso es bueno para todos. Hacer una plantilla más competitiva, competir en todos los campos. Sacar ingresos fuera del terreno de juego y pensar en crecer. Estamos en el mejor momento económico de toda su historia y en lo deportivo somos el segundo mejor proyecto de la historia tras el de Manuel de Irigoyen. Estamos en el mejor momento de la historia".

Respecto a algunos jugadores, Vizcaíno recuerda que "Alcaraz, Luis Hernández están renovados y San Emeterio. Álex y Akapo estamos en conversaciones y no se descarta que ninguno de los dos pueda seguir.", concluye.