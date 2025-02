El Tertulión de COPE Cádiz: empate de realidad

La rueda de prensa de Gaizka Garitano es para buscar los mensajes, que como casi siempre, suele lanzar el técnico vasco entre líneas. Porque la ilusión se ha despertado en tierras gaditanas pero el empate ante el Castellón es un aviso a navegantes. No se le pueden pedir peras al olmo. No se puede esperar que un equipo que ha estado sufriendo en la primera vuelta se convierta en el Milán de los noventa, o que un equipo que apenas se ha reforzado en el mercado inveral espere que Ontiveros le resuelta todos los partidos. No, esa no es la realidad y Garitano lo sabe y lo dice.

«Creo que hemos estado bien en la primera parte y en la segunda nos ha costado más. Antes del descanso creo que hemos merecido marcar pero luego tras el descanso el partido ha estado peligroso. El rival es bueno y ha tenido mucha la pelota y nos ha costado contrarrestarles. El segundo tiempo nos ha costado bastante«, reconocía el entrenador cadista sobre el choque.

¿Exceso de confianza cadista? «En absoluto. El Castellón es un equipo muy exigente. Hemos corrido como nunca ante un rival que genera muchas ocasiones de gol. Hemos conseguido que no nos tiren una sola vez a gol. Lo que nos ha costado ha sido con balón porque hemos estado precipitados», explicaba.

Y al hilo de ello, el entrenador lo dejaba claro: «Lo que no puede ser es que seamos un equipo que no gana nunca a ganarlo todo con los mismos jugadores. El equipo ha trabajado mucho y en la segunda parte nos ha costado más porque hemos perdido muchos balones en vez de darle continuidad al juego. A nivel de compromiso el trabajo del equipo ha sido brutal».