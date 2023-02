Sergio ve la permanencia más cara que nunca

El Cádiz afronta un partido clave frente al Girona en Carranza. Un choque de vital importancia para los amarillos por jugar en casa, verse las caras con un rival directo y llegar al duelo tras la derrota en San Mamés ante el Ahtletic Club.

Sergio no olvida ese partido y entiende que hay cosas que no se pueden volver a repetir. "Nos repusimos al primer tanto, luego tuvimos un error que nos costó el segundo y no pudimos quedarnos en el partido. En la segunda parte lo intentamos ante un rival con diez pero espero que quede como una excepción. Fue un palo duro y el fin de semana no nos acompañó pero en esta liga hay que sumar 40 puntos como mínimo y eso depende de nosotros. Estamos en plenitud para encarar bien el partido ante el Girona", recuerda.

El entrenador sigue haciendo referencia a lo que se vio en San Mamés con errores muy flagrantes del equipo cadista. "Hemos estado hablando de la activación porque el otro día nos llega el gol en un saque de banda. El tercer gol es una falta lateral en las que estábamos siendo muy contundentes y el cuarto es un saque lateral que nos pillan en una transición. Son errores muy corregibles y son muy puntuales".

Sobre las bajas, Sergio recupera a un jugador importante en el centro del campo. "Estamos de enhorabuena porque Fede ya está disponible, no para 90 minutos. Bajas David Gil, Negredo, José Mari y Chust. Meré ya está mucho mejor para entrar en la convocatoria".