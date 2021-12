Saúl González, jugador del San Fernando sobre el ascenso: "Vamos a soñar"

Saúl González, flamante fichaje del CD San Fernando, se ha pasado por los micrófonos de Deportes Cope Cádiz para analizar la nueva etapa que empieza en el conjunto isleño y con el que espera “ser feliz” tras una mala experiencia a nivel institucional y económico en el Extremadura UD, dónde compartió vestuario con un ex cadista como Kike Márquez.

Una dilatada trayectoria para el lateral

Nacido en 1990, el futbolista madrileño, que desempeña la función de lateral derecho, tuvo su primera experiencia en el Antequera en el año 2008, aunque reconoce que hasta que no ficho por la UD San Sebastián de los Reyes no se planteó el fútbol como forma de ganarse la vida. En 2018 firmó por la Cultural y Deportiva Leonesa para posteriormente firmar por el Marbella FC. En agosto del año 2020 firmó por el Extremadura UD, club que abandonó hace unas semanas debido a los problemas económicos que atraviesa la entidad de Almendralejo.

Su principal objetivo es "ser feliz"

Llega al CD San Fernando con la ambición. “Creo que el San Fernando transmite seriedad, no hay un objetivo claro de estar arriba. Vamos a soñar, he venido al club porque veo opciones de ver al equipo arriba”, apunta el lateral y agrega que “no podemos ser falsos humildes y decir que no cuando hay equipo para estar arriba”.

En el plano personal “quiero ser feliz”, como lo fue en Extremadura, a pesar de las circunstancias, ya que “si dijera lo contrario no sería justo con la afición”. Podría debutar con el CD San Fernando el próximo 8 de enero en Bahía Sur ante el UE Costa Brava.