La proeza histórica de España ante Alemania, una goleada con acento gaditano

Si hay un padre orgulloso tras la histórica goleada de España a Alemania (6-0) ese es Joaquín Casas, progenitor del segundo entrenador de la selección, del gaditano Jesús Casas.

Joaquín es un hombre feliz y lo demuestra en los micrófonos de Deportes COPE Cádiz. "Los triunfos de un hijo se reflejan en la familia y sobre todo en un padre como yo que soy muy futbolero", explica entre risas. "Soñaba y esperaba la victoria de España pero nunca imaginé que podíamos ganar 6-0 a Alemania. El fútbol tiene estas cosas pero nunca pude imaginar que se iba a conseguir esta goleada".

"Jesús está muy contento y feliz por el trabajo que está realizando. Cada vez que viene a vermos es muy precavido, lo hace con la mascarilla y nos está protegiendo mucho. Me quedo con la pena de no haber podido estar en La Cartuja en el partido pero aun así he disfrutado muchísimo".

El progenitor de Jesús Casas recuerda que "siempre he estado orgulloso de su forma de ser desde pequeño. Luego como deportista y como estudiante, porque él tiene su carrera de Magisterio. Toda la familia está muy orgullosa de él. Su hermano, que en paz descanse, lo quería mucho y fue un referente para él", explica.

En casa de la familia Casas se habla de fútbol, como no puede ser menos. "No machaco a mi hijo, hablamos de fútbol pero lo hacemos con tranquilidad. Nunca le digo nada sobre a quien tiene que poner en el equipo titular Luis Enrique", apunta entre risas. "Solemos cambiar impresiones, a veces me convence y otras está de acuerdo conmigo".

"El sueño que me gustaría que se cumpliera es que Jesús fuera entrenador del Cádiz en la Liga de Campeones. Hay una frase que él me dijo un día y que yo utilizo: 'para conseguir las cosas hay que soñarlas'. Yo sueño eso y espero que mi hijo lo consiga", concluye.