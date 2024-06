Paco López habla como cadista, la próxima plantilla y la autocrítica de Manuel Vizcaíno

Lo primero que hizo Paco López en su puesta de largo fue «agradecer al club y a Juanjo (Lorenzo) por liderar este ilusionante proyecto. Venimos con mucha ilusión para construir algo bonito entre todos, incluyendo la afición». El ex del Granada sabe que llega a un equipo deseado y así lo dejó dicho tras expresar sus sensaciones. «Estoy muy contento porque llego a un enorme club, con prestigio y solera y en una tierra fabulosa. La palabra es ilusión. Ilusión no, lo siguiente», dijo que fue lo primero que le contestó «a Manolo» cuando el presidente le preguntó por si quería venir a Carranza.

«Lo que supone el Cádiz fuera de esta ciudad y desde dónde yo vengo, que es Valencia, es que sigue teniendo un prestigio importante; sobre todo de ser un club en el que se hacen las cosas bien, desde el sentido común; desde fuera esa es la impresión que tengo y todo eso ilusiona. Estar en un sitio donde se hacen las cosas de forma coherente; esa es la imagen que da desde fuera», manifestó para enorgullecerse de su fichaje.

Uno de sus mantras deportivos en llegar a la felicidad con el balón. Se explica. «Cuando hablo de ser feliz lo digo en el trabajo y en el día a día; y eso no lo hace ni la categoría ni el dinero, que no es la prioridad para mí aunque obviamente todos trabajamos para ser remunerados de la mejor manera posible», comentó con lógica.

Su llegada ha unido al entorno, tanto afición como prensa, algo que le puede generar mayor responsabilidad. «La presión es buena... Al final, los entrenadores, cada vez más, convivimos con esa presión y el entrenador que no sepa llevarla, mal va. La presión no me asusta; sé donde voy y de dónde vengo. Sé que ese cariño de la gente supone un plus añadido».

Muchos se ha hablado de su método estos días, este martes le tocaba hablar a él. «Tratamos de ser honestos con los futbolistas. también ser exigentes y a partir de ahí ser coherentes y si el sentido común te dice que el futbolista es el que va a ejecutar las acciones debe tomar sus propias decisiones; tiene que ser valiente y atrevido. Tratamos que ese mensaje sea diario. Y claro, tener implicación cien por cien».

La plantilla del año que viene

Recordó que en la Segunda hay una «tremenda igualdad, pero lo primero es interesarse en lo que depende de ti porque las temporadas en Segunda son exigentes y muy largas».

A vueltas con la plantilla, López aseguró que «no me preocupa la planificación de la plantilla; sin prisas pero con pausas. Tratar de hacer una plantilla lo más competitiva posible y uno sabe cómo va esto». Y volviendo al tema de la coordinación con la directiva a la hora de firmar jugadores fue tan cauto como claro. «Ni quiero imponer ni quiero que me impongan. Una de las razones por las que estoy aquí es porque percibo que se puede trabajar a gusto. Ya veo que hay comunicación y esa es la base para que haya un buen entendimiento.

De la plantilla del año que viene también ha hecho referencia Manuel Vizcaíno. El presidente asegura que «podemos mantener a absolutamente toda la plantilla que tenemos con contrato; todo depende de que ellos se quieran quedar. No vamos a regalar a nadie, lo que sí exigiremos al que se quede es que lo haga con toda la implicación del mundo, pero no tenemos que prescindir de nadie. Por supuesto, hay jugadores que están recibiendo, o se suponen que están recibiendo, llamadas de clubes de Primera; son cosas normales y lógicas pero a mí nadie me ha dicho que quiera salir del club», apostilló.