Mallorca - Cádiz: un punto y mucho es (1-1)

El Cádiz sumó un punto en Mallorca por dos razones principalmente. La primera porque se encontró con un golazo del que es su mejor jugador en la actualidad, Rubén Alcaraz. Y la segunda porque el Mallorca está en un nivel casi tan bajo que el propio Cádiz. No hay más. Fue un partido horrible de los dos equipos pero incluso más del Cádiz. Uno, el local, quería y no podía, y el otro, el visitante, ni podía querer. El Mallorca lo intentó y el Cádiz no podía ni intentarlo, así que un punto y muchísimas gracias.

Los cadistas salían con su 4-4-2 con Maxi, Momo e Iza en el once. Sergio sigue sin dar con la tecla en cuanto al once titular se refiere porque siguen existiendo jugadores a un nivel pésimo. Con todo, una falta era lanzada con gran maestría por Rubén Alcaraz para adelantar a los de amarillo.

Y ni porque el equipo estuviera por delante en el marcador se crecía. El Cádiz se echaba atrás y se limitaba a defender y defender. Al final, un desajuste atrás permitió que un centro lateral lo rematara sin problemas Abdón para hacer el empate antes del descanso.

La segunda parte para olvidar. Más igualada y dos equipos que demostraron porque llevan diez y nueve jornadas respectivamente sin ganar. El Cádiz demostrando que está perdido y sin rumbo, y el Mallorca que tiene casi el mismo gol que el Cádiz. Un punto, a seguir y a rezar para que el equipo cadista dé la talla en Vigo.

El análisis de Sergio

Sergio se quedaba con el empate en un partido «muy igualado» y de mucha guerra entre los dos equipos. Para el entrenador cadista la clave de la primera parte estuvo en el empate en el descuento del Mallorca, ya que según el técnico con marcador a favor el encuentro hubiera sido otro durante la segunda mitad.

«En la primera parte nos hemos tirado demasiado atrás y en un error ha llegado el gol en el que ha sido el único error nuestro. En la segunda parte no ha pasado nada, con más corazón que fútbol y mucha tensión, y al final el empate es el mal menor del partido«, explicaba el entrenador cadista.

Para Sergio «el punto quizás es mejor para nosotros porque jugábamos fuera. El encuentro ha sido muy igualado, una batalla muy intensa en la que hemos salido bien y el acierto con la calidad de Alcaraz. Luego nos hemos achicado mucho en el bloque bajo y en el único error que hemos tenido con un desajuste nos ha llegado el empate. Nos ha hecho daño porque estábamos al filo del descanso«.