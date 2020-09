De Liam a Michael: Robinson en el corazón del Trofeo Carranza

Un Trofeo Carranza distinto pero que no puede ni debe perder su esencia. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz volvió a acoger la presentación de una cita que sigue viva y que por desgracia debe adaptarse al coronavirus. A partido único y sin público, el Trofeo parece menos Trofeo pero en el fondo sigue vivo gracias al propio empeño del Cádiz CF de que no se pierda.

El Trofeo Carranza se disputará el martes próximo 15 de septiembre entre Cádiz CF y Atlético de Madrid.

Sin el presidente del club amarillo, Manuel Vizcaíno, el adjunto a la presidencia Pepe Mata hizo las veces de anfitrión junto al alcalde de Cádiz José María González que recordó la importancia del Trofeo Carranza y de lo que supone para la ciudad y el fútbol.

Un torneo especial que lo hace así su pregonero, Liam Robinson. Meses después del fallecimiento de su padre, Michael Robinson, su hijo recoge el testigo del cariño a Cádiz y al club amarillo.

«El fútbol es la razón para celebrar este espectáculo. Pocos trofeos han tenido la suerte de presencia en el terreno de juego a Cruyff y Pelé al mismo tiempo. Mi padre buscaba cualquier excusa para decir que era de Cádiz. Robinson era un hombre que quería buscar su sitio y lo encontró en Cádiz. Me siento como un intruso, igual que cuando mi padre invadía las salas de estar. Yo no soy nadie, soy hijo de alguien que aporta su granito de arena», explicaba Liam.

Robinson en el corazón

Recordó momentos en los que los caminos de su padre y el Cádiz CF se cruzaron. «La primera vez que estuve en Cádiz fue con ocho años y la primera sensación que tuve fue la de sentirme intimidado por cariño. No entendía bien el español y vivimos una constante ola de abrazos y cariño que me descolocaba. Cuando volvíamos a Madrid le pregunté ¿Papá, tú quien eres? A lo que me respondió ‘No soy nadie. Ya lo entenderás’. Y no le faltó razón porque años más tardes la familia participamos en la cabalgata de los Reyes Magos como los Baltasar y tengo las imágenes de ver cómo mi padre celebró ese acontecimiento y cómo lo vivió».

Como consejero cadista, Michael Robinson vivió algunos de sus mejores años relacionado con el amarillo y el azul, cosa que recordó su hijo Liam. «Mi padre no era de explicar mucho sus logros. Por la prensa nos enteramos que había rechazado ser consejero de un club de Primera División porque tenía que guardar su imparcialidad y también un año más tarde nos enteramos por la prensa que se había convertido en consejero del Cádiz CF. Evidentemente le pregunté que qué pasaba con esa imparcialidad. Me miró y me dijo:'Esto es distinto. Ya lo entenderás'».

Visiblemente emocionado explicó que «le dejasteis que fuera parte de este viaje. Siempre mantuvo una mirada y un pie en Cádiz. Tanto es así que en abril de este año me comentó 'vamos a subir. El Cádiz. Vamos a subir'. Y tenía razón. 15 años ha vuelto a ocurrir. El Cádiz CF sube a primera y el Liverpool gana su primera Premier».

«En 2008 mi padre sintió que tenía una casa en España, cuando fue nombrado Hijo Adoptivo de Cádiz. Ya no tenía que inventarse más historias para poder justificar ser de aquí. Cuando llegué a casa me dio un abrazo distinto, largo, pausado, aliviado», concluía con una emocionada despedida.

También te puede interesar:

Maldini despide a Michael Robinson, en 'Herrera en COPE': "Talento es poco para lo que era Michael"