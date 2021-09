La historia del árbitro Benjamín Jiménez; una larga lesión para vovler a pitar

Dos años lesionado y a punto de dejarlo. El gaditano Benjamín Jiménez ha luchado contra viento y marea por volver a hacer lo que más le gusta, arbitrar. Este colegiado de la élite del baloncesto nacional y europeo tuvo varios problemas físicos, pasando por el quirófano incluso, que casi le dejan fuera de las canchas.

Ahora, y tras superar la lesión, Benjamín ha vuelto a pita. Fue en la final de Copa Andalucía entre Unicaja y Betis. "Estaba muy nervioso porque sabía que era una exigencia y tenía que tener el ritmo de la competición. Sientes ese nervio por ver si tienes esa capacidad física para pitar un partido de alto nivel de la la liga Endesa", explica en Deportes COPE.

Una superación encomiable. "Tuve hace tiempo una operación en la rodilla y ahora tenía afectado el tendón de Aquiles. Me operé en Vitoria y salí bien, animado y contento. Estaba con confianza pero el problema vino a los meses cuando el tendón se partió por otro lado y pensé en tirar la toalla y retirarme. Ves que es un palo muy gordo que tras una ciriugía se te vuelva a partir el tendón. Caí en un pozo brutal".

"El arbitraje es mi vida"

En todo ese proceso Benjamín ha contado con el apoyo de muchas personas. "La Liga Endesa siempre ha estado conmigo, Euroliga y muchísima gente que no me ha dejado solo. Tras la última cirugía los propios médicos me animaron porque ya habían vivido situaciones similares. Aposté por ello y lo he conseguido. Siento una gratificación eterna que no puedo demostrar con palabras".

"Llevo arbitrando desde los 14 años y esto es mi vida. Al final lo que tienes que hacer es luchar y pelear, rodearte de un buen equipo médico, la familia y al final se sale, si se quiere se sale. Luchando se sale. Afronto la temporada con una ilusión tremenda y con muchas ganas", concluye Benjamín Jiménez.