Girona - Cádiz: maldito descuento (1-1)

Es lo que suele pasar cuando no dejas atados los partidos antes del final. Tienes ocasiones, algunas contras pero no eres capaz de hacer el segundo y en cualquier acción puedes tener un accidente.

Le pasó al Cádiz en Montilivi, un partido en el que se adelantó nada más salir de vestuarios en el descanso con un gol de Álex, en el día de su cumpleaños. Todo tras una tediosa primera parte con una clara oportunidad para Sobrino que no pudo materializar en el mano a mano.

Con el gol de Álex el Cádiz tenía algunas ocasiones para marcar el segundo, también el Girona con un tiro al larguero de Castellanos. Los amarillos no eran capaces de tener la pelota y el rival acosaba con centros laterales que no generaban peligro. El árbitro se sumaba a la fiesta con un tiempo de descuento excesivo a todas luces, ocho minutos. Cierto es que el VAR había anulado el empate local por un claro agarrón sobre Cala pero aun así el tiempo de prolongación no fue normal.

En esas, la última jugada del partido cuando ya pasaban los ocho minutos deparó un paradón de Conan que luego tuvo la continuación con un claro penalti de Espino que transformó Stuani pasado el minuto 100. Vuelan dos puntos vitales de Girona ante un rival directo esta temporada.

Con la cara de tonto cuando te empatan un partido en el último suspiro, y más aún en el minuto ciento y algo, Sergio reconocía que el final «ha sido muy cruel. Lo último es lo que queda y la verdad es que no esperaba ese final de partido», decía el entrenador nada más comenzar el análisis del encuentro en Montilivi.

Sergio: "Hemos recibido una hostia"

El entrenador del Cádiz desgranaba así el partido. «Ellos tenían centros laterales pero sin mucho peligro. El partido estaba más o menos controlado pero nos ha faltado con balón. Teníamos muchas ganas de llegar arriba en la primera parte y en la segunda hemos salido fuertes con la acción del gol. Hemos tenido una fase en la que deberíamos haber cerrado el partido», apuntaba.

Uno de los movimientos tácticos del partido fue pasar a línea de tres centrales en el Cádiz con la entrada de Cala en la segunda parte. «Hemos metido un tercer central para tapar Stuani, hemos defendido bien pero al final nos ha pasado ese penalti. El empate puede ser justo pero me quedo con mi equipo y todo lo que ha hecho».

Sobre la jugada del penalti, Sergio destacaba que no lo había visto pero se quejaba del excesivo e incomprensible tiempo de descuento. «No he visto bien la jugada del penalti. Lo que tengo claro es que había pasado ya el tiempo. Con ocho minutos es más que suficiente para dar uno más. Es verdad que durante el descuento nos dice que va a añadir uno más pero yo creo que ocho ya era más que excesivo. No ha pasado nada para que tuviera que añadir más tiempo».

En definitiva, un partido en el que «te da un bajón gordo. Es una hostia gorda pero te puede pasar si dejas al rival vivo en el campo. El equipo ha trabajado mucho, ha sido un partido previsto. Ellos han tenido mucho la pelota, hemos defendido bien pero no hemos estado imprecisos. El ábritro ha dado ocho minutos y la jugada llegada con veinte segundo ya pasados, es algo rocámbolesco pero tienes que asumirlo. Es cierto que ha dado un minuto más durante el descuento pero yo creo que con los ocho era más que suficiente».









