Cifuentes: «La base del Cádiz es el compromiso»

Una de las voces más autorizadas del vestuario cadista, Alberto Cifuentes, ha sido el protagonista este martes en las tertulias de Deportes Cope en el chiringuito Potito de la playa Victoria. El meta manchego salvó a los suyos una semana más en el último minuto con un paradón ante el Sporting en lo que cree que fue un buen partido del Cádiz CF. “Hicimos un partido completo pero no pudimos ganar. Se resiste la victoria y eso que hicimos uno de los mejores partidos en casa y pareciéndonos a lo que somos pero nos faltó ese detalle del gol. Necesitamos esa victoria que nos dé ese plus. La estamos buscando pero no llega”, dijo rompiendo el hielo de la tertulia.

Para Cifuentes, pensar en que el Cádiz CF mereció los tres puntos “no es agarrarse, es que fue el Cádiz CF que todo el mundo reconoce. Un Cádiz CF que aprieta arriba, que merodea el área y que en la estrategia hace peligro”, dijo. “A ver si lo conseguimos mantener la dinámica este sábado en Lugo y esperemos que esto en la jornada 30 sea una anécdota”.

La temporada pasada renovó un año y no olvida la fecha. “Renové un 14 de febrero, fue un regalazo”. Aunque este año se centra en seguir disfrutando bajo palos, sabe que cuando llegue nuevo año deberá ponerse en contacto con el club. “Suelo hablar con el club cuando pasa Navidad. Si el club quiere estoy dispuesto a renovar todo el tiempo que sea mientras esté a tono”, dice.