Cervera, Vizcaíno, Arias y «un proyecto indestructible»

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, compareció este viernes ante los medios de comunicación, tras el habitual brindis navideño, para “desear que el barco siga su rumbo. Que no haya tempestad que sea capaz de moverlo, y que los tripulantes y los que comandan la nave tengamos el pulso firme para saber en cada momento lo que tenemos que hacer. En definitiva, que sigamos con el camino escogido porque es bueno”.

En este sentido analizó la actual situación del club. “Estamos en un magnífico momento teniendo en cuenta de dónde venimos, pero muy lejos de dónde tenemos que estar. El hecho de que hayamos sacado pecho por estar bien, no significa que no tengamos entre ceja y ceja ese Cádiz CF de Primera división que deslumbró al mundo entero, no solo por su forma de jugar, sino por cómo la pasión de la grada nos hacía distinto, como nos hace ahora, y siempre digo que tenemos que estar a la altura del ambiente que aporta la afición, que nos está llevando en volandas. Por eso estamos sacando los resultados que llevamos”, señaló.

Uno de los grandes deseos del presidente cadista para 2020 es subir a Primera. “El ascenso a Primera división en 2020 es un deseo y el que diga lo contrario, se equivoca. Si le preguntáis a la gente por la calle, todo el mundo habla de lo mismo. No debemos esconder esa realidad. Otra cosa es que sea una obligación. No vamos a volver a repetir frases manidas con respecto a si es fracaso, decepción, ilusión o deseo. Lo que tenemos que pensar es en el partido del Numancia y en pasar unas navidades magníficas junto a familiares y amigos”, subrayó.