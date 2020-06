Cervera, preocupado: "Este Cádiz CF no es el de antes, tenemos que recuperar la esencia"

De la tranquilidad de haber sumado puntos importantes, a una derrota que hace reflexionar mucho a un entrenador que está viendo como el camino de su equipo no es ni el mejor ni el correcto. El sabor de empates como Huesca se ha desvanecido viendo que el Cádiz CF solo ha ganado uno de los cinco encuentros después del confinamiento.

Cervera da algunas claves para entender los problemas de su equipo. “El problema ahora es que no hay tiempo para analizar y sacar conclusiones. Nos hemos llevado un palo bueno pero los partidos que hemos jugado casi siempre hemos estado por detrás del marcador. Hemos hecho buenos partidos, como en Soria, pero no se nos ha visto del todo bien tras el parón. Ha llegado una derrota clara, condicionada por la expulsión, pero tenemos que centrarnos en Elche”.

El técnico entiende que su equipo debe cuidar lo que siempre ha hecho, los pequeños detalles. “Hay que serenarse y poner orden, porque dentro de expulsiones y protestas no va a sacar nada. Lo que consigamos tiene que ser por nosotros, hay que seguir adelante y también esperar que recuperemos algunos jugadores”.

“Revolucionados no nos va bien”

El Cádiz CF es de los equipos con más rojas de la competición, siendo uno de los que menos falta haces. Curiosa estadística. “No sabía que seamos el equipo que más expulsiones tiene sin ser el que más faltas comete. Es extraño. Todo es raro, nos estamos jugando la vida todos. La jugada de José Mari lo puede expulsar o no, pero el otro día nos expulsaron a Perea y no podemos poner peros. Sabía que los entrenadores íbamos a pintar poco para buscar soluciones porque este fútbol es rápido. Revolucionados a nosotros no nos va bien, si nos meten goles inimaginables, nos expulsan jugadores, no nos va bien. Este equipo desde el orden y la calma es mucho mejor que desde la revolución”.

La carga de partido está siendo tan grande que el Cádiz CF acumula jugadores lesionados y tocados. “En Segunda División no hay jugadores que puedan jugar tres partidos semanales más de dos semanas. Yo tengo ahora mismo nueve bajas, esto es un triturador de jugadores. Hay que dosificarlos, tienen que jugar todos para el equipo esté fresco cada vez que juega y tenga la fiabilidad física”.

También te puede interesar:

El Cádiz CF sale tocado de Carranza tras caer ante el Tenerife