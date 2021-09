Celta - Cádiz: Sufrir para ganar y reivindicarse (1-2)

Ganar sufriendo siempre sabe mejor y el Cádiz supo hacerlo en un campo complicado y ante un rival que seguro va a estar mucho más arriba en la clasificación y luchando por puestos europeos. Los cambios de Cervera dieron sus frutos, aparecieron jugadores como Choco Lozano y la suerte se vistió de amarillo al final con dos remates al larguero de un Celta que rozó el empate pero se quedó compuesto y sin victoria aún en lo que va d eLiga.

El Cádiz salía al campo del Celta con hasta cinco cambios en el once titular, donde destacaba la puesta en escena del joven chiclanero Álvaro Bastida de solo 17 años. El cuadro gaditano ofrecía su mejor versión en un partido en el que iba de menos a más y gracias a ello se encontró con el primer tanto de Choco Lozano. Una falta lanzada por Alarcón, la remataba de cabeza el hondureño para estrenar el marcador. La cosa no quedaba ahí pues minutos más tarde llegaba el segundo gol amarillo.

Lozano lanzaba una contra solo contra el mundo y cuando no podía hacer otra cosa se inventó un claro penalti de Fontán que Díaz de Mera, colegiado del partido, no dudó en señalar. El hondureño se marcaba un partidazo con incidencia directa en los dos goles. Salvi erraba la pena máxima pero Espino estaba atento al rechace para hacer su segundo gol de esta temporada.

Sufrimiento en la segunda parte

Superado el descanso, el Celta se tiraba arriba y buscaba acortar distancias, cosa que logró gracias a un tanto de Santi Mina en un rechace. De ahí al final, los vigueses apretaron y rozaron la igualada. Aspas mandó un cabezazo al larguero, al igual que el excadista Murillo en el último suspiro del encuentro.

El Cádiz no conseguía enlazar jugadas de ataque ante un Celta que se volcaba. Cervera hacía cambios metiendo a jugadores como Jonsson, Álex y Negredo casi al final, pero el equipo amarillo no terminaba de llegar arriba.

El partido acababa con una victoria que relanza al Cádiz en la clasificación y da tranquilidad antes de recibir el próximo jueves al FC Barcelona en el Nuevo Mirandilla.

Cervera: "Hay demasiada tensión"

"Hemos defendido bien en la primera parte y por eso hemos tenido el 0-2 en dos jugadas aisladas. El Celta se ha tirado con todo en la segunda parte con gente rápida, grande y habil. Hemos defendido más o menos bien pero no hemos salido. Esperábamos hacer algo más de daño y les hemos defendido como hemos podido. No hemos tenido contras y lo normal es que te empaten e incluso te ganen, pero por fortuna no ha pasado", explicaba el entrenador cadista Álvaro Cervera.

El entrenador reconocía que "para nosotros es muy importante la victoria. Sabemos que el Celta no va a estar aquí a final de temporada. Las plantillas son diferentes y el rival tiene un gran equipo. El Celta está aquí porque no han entrado a cambiar ruedas si esto fuera la fórmula uno. Veníamos de dos partidos de malas sensaciones sobre todo en la recta final del encuentro ante Osasuna y este triunfo era muy importante".

Cervera añadía que "por méritos de un equipo y otro todas las victorias son justas. El Celta ha tenido ocasiones para empatar pero hay que analizar mucho más y ver de donde viene uno y otro. Mañana sacaremos conclusiones de cosas a mejorar que no olvido. Analizamos mejor las cosas si ganasmos", insistía Cervera.

Asimismo, y en los micrófonos de GOL, el entrenador dejaba claro que ha existido demasiado nervio en el entorno tras solo cuatro jornadas de Liga antes de jugar frente al Celta. "Hay demasiada tensión pero esto es fútbol, a veces nos olvidamos contra quién jugamos y quienes somos", apuntaba.