Cádiz - Mallorca: Un respiro en el descuento (1-1)

Un punto, por el momento no hay más, es lo que hay que diría Koeman. Porque en entrega, lucha, pelea y actitud no hay quien supere a este Cádiz, pero las propias carencias del equipo se ponen de manifiesto en diversas facetas del juego que le hacen muy cuesta arriba conseguir una victoria que se sigue resistiendo en el Nuevo Mirandilla.

Facetas como el balón parado porque otra vez el equipo cadista sufre a pelota parada y recibe un gol que le pone muy cuesta arriba el partido de turno. Así comenzó el choque ante el Mallorca con un Cádiz con jugadores como Álex y Perea en el campo, pero cuyo error en un córner ponía por delante al equipo de Luis García, prácticamente sin merecimiento.

Cierto es que a la jugada siguiente el Cádiz tuvo el empate. Choco Lozano, ahora mismo el mejor delantero de largo de este equipo, se guisaba y se comía una contra en la que el balón le quedaba a Rubén Sobrino para marcar en una ocasión muy franca, pero su disparo tras tocar en Reina se iba al larguero. Con todo, el Cádiz seguiía empujando y merecía un empate que no lograba.

Tras el descanso, el guión del partido cambiaba y el Mallorca se adueñaba del balón y del choque. Los bermellones eran mejores y el Cádiz solo funcionaba a arreones. Una jugada cambiaba el partido. Iza era expulsado por una falta clarísima pero el colegiado, Pizarro Gómez, la anulaba tras el aviso del VAR por una falta previa sobre el Pacha Espino. El VAR dejaba con vida a un Cádiz que lo aprovecharía con un penalti claro sobre Lozano que transformaba Negredo en el minuto 92. Un punto insuficiente pero que al menos deja un mejor sabor de boca en un equipo que sigue vivo y coleando, pero que necesita más para conseguir una victoria que ya toca.

Cervera: "Tenemos que ser algo más con el balón"

Álvaro Cervera trataba de explicar el empate de su equipo 'in extremis' ante un Mallorca que como otros equipos se puso por delante en el marcador y cerca estuvo de llevarse los tres puntos del Nuevo Mirandilla.

La sensación general es que el entrenador se quedaba con el hecho de sumar pero sabe que su equipo lo sigue pasando muy mal ante cualquier equipo se le pone delante. "Un partido complicado de analizar porque han pasado muchas cosas. Salimos con la idea sabiendo que el rival menaja bien la pelota y te obliga a salir. Salimos con la idea de ir más arriba sabiendo el problema que nos ocasiona a nosotros. Cuando salimos a presionar fuera de sitio somos un equipo muy largo. Intentamos estar bien colocado y por momentos lo hacemos bien".

Cervera lamenta un nuevo gol a balón parado. "En el primer o segundo córner que tiran, hemos cambiado la forma de defender el balón parado y se queda el balón con un rechace. Luego ellos juegan bien el balón y pasan mil cosas. Lo hemos intentado con arreones. El punto es sumar, no nos da con eso pero al menos sumamos. Hacemos todo lo posible pero o mejoramos en algo o es un sufrimiento en todos los partidos. Siempre vamos a contracorriente por el balón parado o un fallo nuestro. Tampoco somos un equipo eficaz, aunque en cuanto entrega no lo podemos perder. Hay muchas cosas que mejorar porque sino lo vamos a pasar mal", apuntaba el entrenador.

«Tenemos que dar un paso adelante»

El entrenador no sale de un discurso que matiza a sabiendas que el equipo debe progresar. "Estamos en una categoría en la que tenemos que dar un paso adelante, yo el primero, pero no solo con la entrega o el sacrificio que te puede dar en otra categoría. Eso no lo podemos perder pero hay que dar algo más porque vemos que cualquier equipo se planta en nuestro campo y juega relativamente cómodo y eso me preocupa. Estamos buscando posibilidades para que con el balón seamos algo más. En Primera regalar la posesión entera al contrario te expones a que se puedan poner por delante o que te marquen un gol".

¿Cambio de discurso? No, lo explica así: "Defender bien siempre es el camino pero limitarte a eso en Primera no es el camino porque en cualquier momento te pueden marcar un gol. Aparte de defender bien, con todos no se puede, hay que exponer más en el campo. Cuanto más atrás nos vayamos más nos cuesta llegar arriba. Hay que arriesgar más pero no somos capaces de defender más adelante porque nos buscan los espacios con mucha facilidad".