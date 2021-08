Cádiz - Levante: coraje y fe para empezar (1-1)

Punto vital para el Cádiz CF en el primer partido de la temporada, la segunda consecutiva en Primera División. Un encuentro difícil ante el Levante que el equipo amarillo supo pelear hasta el final cuando en el minuto 97 el lateral zurdo Espino fue capaz de mandar a la escuadra un gol que vale un empate muy valioso.

El público volvía a su estadio en el primer partido de la temporada con unos 7.000 espectadores, según las cifras del Cádiz CF. Álvaro Cervera disponía un equipo con varios de los fichajes del verano: Haroyan y Tomás Alarcón. La primera pare era igualada hasta que el equipo de Valencia encontró el gol gracias a un buen disparo del capitán del Levante Morales.

En la segunda parte el Cádiz mejoró y se fue decidido a por el empate. El empuje del equipo amarillo fue una constante ante un rival que esperaba atrás y prefería defender para intentar coger en el contragolpe a los amarillos. De hecho, a punto estuvo de sentenciar el Levante con una ocasión de Morales que mandó fuera.

Cuando el partido estuvo a punto de acabar un balón en el área llegó a las botas de Espino que lo mandó al fondo de la red. Explosión de júbilo en las gradas gracias a un empate que sabe a victoria en el primer partido de la temporada.

Cervera: "Este punto nos hará crecer"

Álvaro Cervera se iba contento por el empate y porque su equipo no estuvo tan lejos del Levante como podía parecer antes del encuentro. “El partido se plantea un poco con la premisa, parece equivocada, de que no podemos ir a por ellos en el uno contra uno, transcurre el partido con posesión de ellos y eso no nos hace cambiar. Después del gol arriesgamos mucho pensando que podemos empatar o que nos pueden caer tres o cuatro".

"Ellos no salen con facilidad, se echan atrás con el resultado y nosotros nos vemos más adelante. Sin el miedo de las contras, vamos hasta que conseguimos el gol. Ellos jugando el balón son mejores que nosotros porque tienen más calidad. Ellos han tenido para cogernos alguna, pero nosotros hemos tenido también otras opciones para empatar. Jugando uno contra uno contra un equipo como el Levante es más peligroso que beneficioso”.

Añadía también que “el Cádiz ha hecho en la primera parte el partido que preveía en defensa, pero el uno contra uno no lo han conseguido, te meten un balón a la escuadra y te desvirtúa todo. Pero el gol nos ha hecho jugar, porque nos han abierto espacios, ellos han fallado sus ocasiones y nosotros hemos acertado la nuestra. Con la pelota tenemos que hacer algo más porque estamos en Primera División, que lo hacemos cuando el contrario nos da espacios, pero de otra forma nos cuesta mucho”.

Mejorar con el balón

Su idea sigue siendo la de que el equipo mejore con el balón en su poder, algo que hoy ha estado lejos de ser realidad. “A equipos plantados con la pelota nos cuesta más que a muchísimos equipos. Ese tipo de jugadores nos cuesta. Cuando el equipo contrario nos deja por delante y nos deja espacio y tiempo sabemos ponerlos en problemas, pero seguimos teniendo un déficit".

Cervera recuerda que "si queremos erradicarlo de raíz no podemos hacerlo, porque todavía no tenemos cuatro o cinco jugadores que puedan recibir la pelota de espalda. Espero en un futuro que con el balón seamos mejores”.

También te puede interesar:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Tenemos muchas ganas de volver al Estadio"

El análisis de los cadistas que llegan del Real Madrid: Martín Calderón y Víctor Chust